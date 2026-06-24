Jacob Elordi celebrará su cumpleaños con Kendall Jenner en Australia y hace oficial su romance

Lo que comenzó con rumores, ahora podría haberse convertido en una relación seria, pues aunque Kendall Jenner y Jacob Elordi no han confirmado su relación, fuentes cercanas a la pareja han revelado que han hecho oficial su noviazgo.

La pareja que ha sido vista disfrutando de citas en Tokyo y Hawái, ahora se encuentra pasando el tiempo en pareja en Australia, donde se presume que celebrarán el cumpleaños del actor nominado al Óscar.

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Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su noviazgo

De acuerdo con el medio Page Six, las dudas de Kendall han quedado completamente disipadas y ha decidido formalizar su relación con Jacob: “Kendall y Jacob han dado ese siguiente paso en su relación y han hecho las cosas oficiales”, declaró una fuente cercana a la pareja al medio.

Y es que en declaraciones anteriores, se había dicho que Kendall se resistía a salir con Jacob por miedo a arruinar su amistad, pues además tienen varios amigos en común, lo que podría hacer las cosas complicadas si llegan a terminar; sin embargo: “Kendall definitivamente ve un futuro con Jacob”.

La modelo de 30 años, y el actor de 28: “han sido básicamente inseparables desde que empezaron a salir”, dijo la fuente. “Están en esa fase en la que quieren hacerlo todo juntos y las cosas se han puesto bastante serias”.

Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi Getty Images

Jacob Elordi celebrará su cumpleaños con Kendall Jenner en Australia

Jacob cumplirá 29 años el próximo 26 de junio, y la pareja ya se encuentra en su país natal para festejar un año más de vida del actor, probablemente reunidos con sus amigos y familiares más cercanos, haciendo así oficial su relación.

Estas declaraciones surgen tras el viaje que Kendall y Jacob hicieron en Hawái, pues el tiempo juntos en la isla los unió de una forma que la modelo no esperaba, y terminó por convencerla de formalizar.

“Kendall realmente no esperaba interesarse tanto en él tan rápido, pero Hawái lo cambió todo”, dijo una fuente en ese momento. “Se hicieron muy cercanos en ese viaje, y eso sin duda fortaleció su conexión. Se está volviendo mucho más serio de lo que esperaba”.