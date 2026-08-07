Olivia Rodrigo parece haber dejado atrás los romances con estrellas de Hollywood para apostar por un perfil completamente distinto: el de un exitoso ejecutivo de Wall Street, pues está siendo vinculada con Julian Croonenberghs, asociado de la firma de capital privado Hg Capital.

Aunque ninguno ha confirmado el romance, sus recientes apariciones juntos en Nueva York y un viaje compartido desde Islandia, han bastado para desatar los rumores y captar la atención de sus seguidores.

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¿Quién es Julian Croonenberghs, el novio de Olivia Rodrigo?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Julian Croonenberghs estudió en la Universidad de Brown, una de las instituciones pertenecientes a la prestigiosa Ivy League, donde se graduó en 2022 con una licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación.

Julian también destacó como jugador de hockey sobre césped y formó parte del equipo masculino de la universidad, además representó a Estados Unidos en competencias internacionales con la selección nacional de hockey sobre césped de 2018 a 2020.

Y por si fuera poco, además del inglés, que es su lengua materna, también domina otros dos idiomas: el neerlandés y el francés.

Tras graduarse de la universidad y antes de incorporarse a la firma de capital privado Hg Capital, trabajó como analista en Goldman Sachs, una de las instituciones financieras más importantes del mundo.

¿Quién es Julian Croonenberghs? El misterioso hombre que conquistó el corazón de Olivia Rodrigo Julian Croonenberghs/hgcapital.com

¿Cómo comenzó la historia de amor de Olivia Rodrigo y Julian Croonenberghs?

Rodrigo y Croonenbergh comenzaron a generar rumores de romance cuando fueron vistos cenando juntos en Brooklyn en junio de 2026, las primeras impagenes fueron compartidas por Deuxmoi.

La pareja alimentó más especulaciones sobre su relación el mes siguiente cuando se les vio juntos dos veces en julio: primero en un aeropuerto y luego durante una salida romántica en un parque de Nueva York, donde fueron fotografiados acurrucados, en una de las imágenes, incluso, Croonenberghs fue fotografiado besando la mano de la cantante.

En junio de 2026, Olivia Rodrigo dejó entrever que le interesa salir con personas fuera de la industria del entretenimiento, al hablar en una entrevista sobre la posibilidad de tener una pareja con gustos musicales diferentes a los suyos.

“Creo que podría. Hay algo agradable en un chico normal y agradable”, respondió Rodrigo. “Está bien tener un chico con buen gusto, pero luego hay algunos chicos normales ... Eso también es bastante refrescante. Me gusta cuando la gente no sabe mucho sobre mi trabajo”.