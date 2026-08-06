¿Quiénes regresan al documental oficial de Gilmore Girls? Esto es lo que sabemos

Gilmore Girls se estrenó en el año 2000 y se convirtió rápidamente en una de las series más queridas de la televisión gracias a la entrañable relación entre Lorelai y Rory Gilmore. Tras siete temporadas y 153 episodios, su emisión original llegó a su fin en 2007, pero el cariño del público fue tan grande que, en 2016, la historia regresó con la miniserie de cuatro episodios Gilmore Girls: A Year in the Life.

A lo largo de los años, las actuaciones de Lauren Graham y Alexis Bledel consolidaron a madre e hija como uno de los dúos más icónicos de la televisión. Además, personajes interpretados por actores como Chad Michael Murray, Jared Padalecki y Milo Ventimiglia alimentaron algunos de los romances más memorables de la serie y dividieron al fandom entre sus distintos intereses amorosos.

Ahora, el universo de Stars Hollow volverá a emocionar a los fans con un documental oficial autorizado por HBO Max para celebrar el 25.º aniversario de Gilmore Girls. El proyecto promete mostrar imágenes inéditas, entrevistas con el elenco y los creadores, así como material nunca antes visto del detrás de cámaras.

Todo lo que debes saber sobre el documental de Gilmore Girls

Si todavía sueñas con tomar un delicioso café en Luke’s Diner, pasear por Stars Hollow durante tu tiempo libre o escuchar las conversaciones entre Lorelai y Rory, tenemos buenas noticias. A más de dos décadas del estreno de la serie, Gilmore Girls regresa a la pantalla con un documental oficial que te llevará detrás de cámaras de la nostálgica serie.

El proyecto fue anunciado como parte de la celebración por el 25.º aniversario de la serie y reunirá a varias de las personas que hicieron posible el éxito de este fenómeno televisivo.

¿De qué tratará el documental de Gilmore Girls?

Este nuevo contenido tendrá como finalidad mostrar cómo nació el mundo de Gilmore Girls, así como el proceso creativo detrás de Stars Hallow. El documental también contará con escenas nunca antes vistas de la serie, demás de imágenes inéditas del rodaje y testimonios del equipo de producción.

¿Quiénes aparecerán en el documental?

En el documental de Gilmore Girls veremos varias caras conocidas. Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Lauren Graham (Lorelai Gilmore), Amy Sherman-Palladino, creadora de la serie y Daniel Palladino, productor ejecutivo y guionista. Sin embargo, la lista completa de los participantes del proyecto aún no ha sido revelada.

¿Cuándo se estrena?

HBO Max no ha anunciado una fecha oficial de estreno debido a que el documental de Gilmore Girls continúa en producción.