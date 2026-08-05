Revelan cómo es la nueva vida de Taylor Swift como la señora Kelce y los planes que tiene con Travis

Ha pasado un mes desde que Taylor Swift y Travis Kelce protagonizaron una de las bodas más esperadas del año, y tras su luna de miel, la pareja ya comienza a adaptarse a su nueva vida de casados donde comparten el mismo hogar.

Lejos de los reflectores, Taylor y Travis comparten una vida mucho más tranquila y familiar, donde comparten su tiempo cocinando juntos, entrenando y planeando su nuevo futuro como marido y mujer.

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La nueva vida de casada de Taylor Swift junto a Travis Kelce

De acuerdo con el Daily Mail, Taylor está fascinada con su nueva vida de casada y disfruta mucho de su nueva faceta como esposa, cuidando de su nuevo hogar junto a Travis.

“Taylor dijo que era más feliz que nunca ahora que es la señora Kelce y que su vida de casada ha sido una dicha hasta ahora”, aseguró el medio. “Es una esposa plena que se enfoca en las cosas simples de la vida”.

Taylor disfruta de esta vida más tranquila junto a su esposo, donde las cenas caseras, la repostería y la cocina italiana se han convertido en parte de su rutina diaria, donde disfruta cocinar para Travis.

“Ella ha estado cocinando la cena y horneando pan para su nuevo esposo, se ha convertido en toda una chef y está probando muchos platos italianos, aprendiendo algo de italiano al mismo tiempo y bebiendo vino blanco”, reveló.

Taylor y Travis también comparten una rutina de ejercicio que incluye caminatas, natación, entrenamiento con pesas, y se dice que el jugador de la NFL también le da clases de golf a la cantante.

La nueva vida de casada de Taylor Swift junto a Travis Kelce Getty Images

¿En dónde viven taylor Swift y Travis Kelce?

Por ahora, Taylor se ha mudado a la mansión de Travis que se encuentra ubicada en uno de los vecindarios más exclusivos de Kansas City, Misuri, que está valuada en unos 6 millones de dólares.

De acuerdo con el medio, Travis quiere que Taylor sienta su casa como su nuevo hogar: “No quieren que parezca la casa de Travis en la que Taylor se mudó. Quieren un lugar que sea de los dos desde el primer día”.

Sin embargo, la pareja ya considera adquirir una propiedad en Montecito, California, para convertirla en su nuevo hogar, aunque la cantante conservará su residencia en Tribeca, Nueva York, debido a sus proyectos musicales.

La nueva vida de casada de Taylor Swift junto a Travis Kelce Getty Images

Taylor Swift tiene nueva música inspirada en Travis Kelce

La tranquilidad que vive junto a Travis también estaría impulsando la creatividad de Taylor, quien ya trabaja en nuevas canciones para su próximo álbum y una futura gira, inspirada por esta etapa de su vida.

Y es que de acuerdo con el medio, Taylor adora ser esposa y poder llamar a Travis, esposo: “Le encanta llamar a Travis ‘mi marido’ o ‘mi esposo’. Dijo que es mucho mejor que decir ‘novio’ o ‘prometido’. Se derrite cuando Travis la presenta como ‘mi esposa’”.