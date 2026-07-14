¿Casarse con Mercurio Retrógrado es de mala suerte? Esto podría pasarle a Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio, a tan solo unos días de que Mercurio comenzara su fase retrógrada, un periodo en el que los astrólogos no recomiendan para las bodas o el inicio de una relación, pues podrían estar destinadas al fracaso o enfrentar varios desafíos en su relación.

Mercurio es el planeta de la comunicación, los contratos y los acuerdos, y cuando está retrógrado, suelen ocurrir malos entendidos, retrasos y algunos errores de comunicación, de ahí que se recomiende hacer firmas o acuerdos importantes; sin embargo, ¿es razón suficiente para pensar que el matrimonio de Taylor y Travis esté en peligro?

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¿Taylor Swift y Travis Kelce están destinados al fracaso por casarse con Mercurio Retrógrado?

Desde el punto de vista astrológico, una boda celebrada bajo Mercurio Retrógrado no significa necesariamente que el matrimonio esté condenado al fracaso; sin embargo, sí podría enfrentar varios desafíos o algunos retos como:



Malentendidos o dificultades para expresar emociones.

Cambios de última hora en la organización del evento.

Retrasos en viajes o logística de los invitados.

La necesidad de revisar acuerdos importantes antes y después de la boda.

Un proceso de adaptación más profundo durante los primeros meses de matrimonio.

Por otra parte, algunos astrólogos aseguran que casarse durante este tránsito tan polémico, podría ser bastante favorable para algunas parejas, especialmente si ya llevan mucho tiempo juntas, pues les da la oportunidad de reflexionar, fortalecer su compromiso y comenzar su nueva etapa con mayor conciencia sobre su vida juntos.

¿Es malo casarse con Mercurio Retrógrado?

No todos los especialistas en astrología coinciden en que Mercurio Retrógrado sea un impedimento para llegar al altar, pues aseguran que la carta astral de la pareja, así como la elección de la hora de su enlace, son mucho más importantes que el tránsito por sí solo.

Además, Taylor es demasiado perfeccionista y cuida de cada detalle de los eventos más importantes de su vida, por lo que elegir la fecha de su boda con Travis, fue una decisión que seguramente no fue tomada al azar.