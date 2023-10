Travis Kelce y Taylor Swift son la nueva pareja del momento, pero ¿por qué todos hablan de cómo el jugador de americano la toma de la mano?

Taylor Swift ha comprobado que es necesario tener muchos errores en tu vida antes de encontrar a la pareja indicada. El historial romántico de la cantante incluye nombres como Joe Jonas, Calvin Harris, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Harry Styles, Matt Healy y más. Sin embargo, quien logró robarle el corazón después de su inesperada ruptura con quien parecía ser el amor de su vida (Joe Alwyn) es Travis Kelce. Y es que el jugador de fútbol americano tuvo una forma muy peculiar de conquistar a Taylor Swift: mediante un brazalete de la amistad.

“Si estás en los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad y recibí muchas de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, dijo Travis en uno de los episodios del podcast New Height.

¿Por qué todos se ríen de cómo Travis Kelce toma de la mano a Taylor Swift?

La intérprete de Anti-Hero ha asistido a varios partidos de Travis Kelce, en donde se le ha visto apoyándolo con vítores y aplausos. Pero su romance no fue confirmado hasta que hace algunos días Taylor y Travis fueron fotografiados en Nueva York caminando de la mano después de haber tenido una cita romántica.

"Él mantuvo sus manos en la cintura de la cantante durante toda la noche y no dejaban de besarse. Parece que están enamorados. Taylor parecía muy emocionada con él, estaban abrazados, hablando y besándose en el lugar principal por donde pasaban los camareros y la gente. No les importó, ni se movieron. Están en su propio mundo”, reveló Page Six.

Pero lo que está dando mucho de qué hablar es la forma en la que Travis toma de la mano a la cantante, pues los internautas señalan que la agarra como si fuera un balón de fútbol americano e incluso el deportista aceptó en un episodio de la NFL que toma de la mano a Swift de una “forma extraña”.

“Soy así cuando salgo con alguien. Siento que cuando estoy en una cita, siempre tengo la sensación de que soy el hombre en la situación”, dijo sobre haberle dicho al guardia de Taylor que él se encargaría de protegerla.