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Revelan nuevos detalles sobre las últimas horas de vida de Liam Payne

Nuevas declaraciones judiciales de las dos mujeres que estuvieron con el cantante antes de su fallecimiento aportan más información sobre lo ocurrido ese día.

Agosto 05, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Revelan nuevos detalles sobre las últimas horas de vida de Liam Payne

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Fue el 16 de octubre del 2024 cuando lamentablemente se dio a conocer el fallecimiento de Liam Payne, quien perdió la vida tras caer del balcón de su habitación del Hotel CasaSur Palermo, ubicado en Argentina. Aunque inicialmente se dieron a conocer diferentes causas de muerte, fue hasta el pasado 8 de enero que se confirmó que el artista murió debido a un politraumatismo.

Como parte de la investigación, salieron a la luz diversos detalles sobre las personas que estuvieron con el cantante durante las horas previas a su fallecimiento. Entre ellas, dos mujeres que posteriormente rindieron declaración ante las autoridades.

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La habitación en la que se estaba hospedando Liam Payne quedó completamente destrozada

Getty Images

Se revelan nuevos detalles sobre las últimas horas de vida de Liam Payne

A casi dos años de su fallecimiento, siguen conociéndose nuevos testimonios relacionados con la investigación sobre la muerte de Liam Payne. En esta ocasión, se hicieron públicas nuevas declaraciones de las dos escorts que estuvieron con el cantante horas antes del accidente.

“Aldana recibe un mensaje de una persona, hasta ese entonces no sabíamos que era el cantante Liam... Él le ofrecía cinco mil dólares para ir a pasar el día con él”, expresó Lucila, mientras que Aldana señaló que antes de llegar al hotel, verificó con el personal del mismo que la invitación del artista fuera real.

“Mantuvimos relaciones sexuales con él, que fueron consentidas. Pasó solo una vez, y siempre cuidándonos. En ese momento, aparentaba estar bien”, dijo una de ellas y añadió que posteriormente se hizo presente su comportamiento errático. Aparentemente, Liam se negaba a pagar lo que les había prometido y les pidió abandonar su habitación, pero una de ellas tuvo que regresar por su neceser al cuarto y fue ahí donde se produjo la nueva declaración de las mujeres: “Pidió perdón de rodillas por el mal momento”, además de que les rogó que se quedaran con él, pero ellas se negaron.

Minutos después de que ambas abandonaran el Hotel CasaSur Palermo, Liam Payne sufrió la caída que provocó su fallecimiento.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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