La hermana de Liam Payne rompe el silencio sobre la muerte del cantante

La hermana de Liam Payne le da el último adiós al cantante

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre después de caer desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo ubicado en Argentina. Aparentemente el artista estaba bajo los efectos de sustancias nocivas, lo que lo llevó a tener un comportamiento errático y a perder el control.

Celebridades como Charlie Puth, Sebastián Yatra, Harry Styles, Rita Ora, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Ed Sheeran, Paul Wesley y más se han despedido del cantante mediante emotivos mensajes que han publicado en las redes sociales, al igual que su familia, incluída su hermana.

Ruth Gibbins, la hermana de Liam Payne, se sumó a la lista de personas que le han rendido tributo al cantante. En medio de la conmoción, Gibbins escribió: “No creo que esto esté pasando. Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él, haciendo sus imitaciones siempre me hacía reír y le encantaba ver cuánta risa podía provocar (...) Liam amaba a 1D, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho de ello. Simplemente reproducía canción tras canción que habían sido grabadas pero nunca utilizadas y nos sentábamos a tener un mini concierto de 1D”.

La mujer también abordó el tema de los posibles altibajos emocionales por los que atravesaba Payne debido a la presión de la industria musical: “Liam, mi cerebro está luchando por comprender lo que está pasando y no entiendo a dónde te has ido. No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo, y bastante a menudo en los últimos años, has tenido que esforzarte mucho para superar todo lo que se dirigía hacia ti”.

Finalmente, Ruth agradeció por los momentos vividos al lado del artista y se disculpó por no haber podido “salvarlo”.

“Gracias por cambiar mi vida, gracias por los increíbles recuerdos, gracias por ser el mejor hermano y amigo que jamás tendré. Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su padre y cuánto lo idolatras. Lamento no haber podido salvarte. Te amo... cómo te extraña mi corazón”, finalizó.