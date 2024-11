Se viraliza escalofriante tuit de Liam Payne sobre su funeral

Liam Payne hablaba continuamente sobre su muerte, días después de su funeral se ha viralizado un escalofriante tuit que lo demuestra

La repentina noticia de la muerte de Liam Payne el pasado 16 de octubre continúa generando conmoción entre las fanáticas de One Direction, ya que la separación de la banda en 2015 no impactó de ningún modo en el amor de su público, pero sí en el estado emocional del cantante quien continuamente se lamentaba por no continuar con aquel exitoso proyecto que marcó la adolescencia de millones de personas en todo el mundo.

Personas cercanas a Liam Payne, incluso trabajadores del Hotel Casa Sur Palermo donde murió el 16 de octubre pasado han hablado sobre las declaraciones de Payne sobre su deseo de seguir en la banda a pesar de que se desintegró hace casi 10 y cada uno de sus integrantes tomó su propio rumbo personal y profesionalmente.

Solía estar en una banda de chicos, por eso estoy tan jodido Liam Payne minutos antes de morir en Argentina

Luego de poco más de un mes de investigaciones y especulaciones a cerca de la forma en la que murió Liam Payne, se llevó a cabo su funeral en Amersham, Inglaterra, a unos 40 kilómetros de Londres. Al lugar acudieron todos sus ex compañeros de la banda, así como su expareja Cheryl Cole en compañía de Bear, el hijo de ambos y por supuesto, los padres y hermanas del ex boy band quienes no pudieron contener los sollozos desgarradores por el último adiós del pop star.

Coronas del funeral de Liam Payne Getty images

Por ese motivo usuarios de redes sociales revivieron un tuit de la cuenta oficial de Liam Payne donde habló de su funeral hace 14 años, además, su exnovia Maya Henry declaró que Payne hablaba constantemente sobre el día de su muerte y su funeral, lo cual pone en evidencia de que este fatídico día era una constante preocupación para el cantante desde hace más de una década.

If I died would you come to ma funeral...? — Liam (@LiamPayne) December 31, 2010

Las fans de One Direction no dudaron en responder al viejo tuit de Liam Payne para recordarle su cariño y admiración, aunque el cantante ya no podrá leer sus mensajes.