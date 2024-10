Nuevos detalles sobre la muerte de Liam Payne continúan saliendo a la luz

Es una gran incógnita saber qué pasó minutos antes de que Liam Payne perdiera la vida el pasado 16 de octubre, y ahora, gracias a una testigo, podemos tener más conocimiento de lo que vivió el cantante en el Hotel CasaSur Palermo. La mujer relató cómo fue el comportamiento de Liam antes de caer del tercer piso de su habitación: “Desde el primer momento su actitud era rara. Parecía que estaba fuera de sí”, dijo y señaló que el artista estaba acompañado por dos mujeres y un hombre.

La testigo reveló que en un momento, Liam fingió asfixiar a una de las mujeres cuando se encontraban en el ascensor: “La escena parecía una broma, pero fue incómoda y perturbadora para todos los que lo vimos”. Después, el exintegrante de One Direction habría regresado al vestíbulo con su laptop para revisar su mail.

El correo electrónico que habría alterado a Liam Payne antes de su muerte

“Me di cuenta de que tenía la función de accesibilidad activada, esa que lee en voz alta lo que señala el cursor. No sé si lo hacía por llamar la atención”, dijo y añadió que posteriormente le llegó un correo que alteró al cantante por completo: “¡Al c*arajo con esta m*ierda!”, gritó a la par que golpeaba la computadora con el piso.

“Le pregunté si estaba bien, pero solo emitió un gruñido. Fue entonces cuando soltó esa frase: ‘Solía estar en una boy band... por eso estoy tan f****d up’. No podía creer que me lo hubiera dicho así, tan directo”.

Posteriormente, al tratar de caminar por el vestíbulo, Payne se habría desvanecido: “Se cayó de cara al suelo. Fue muy incómodo y el personal no sabía qué hacer. Lo ayudaron a levantarse y a meterse al ascensor. Sus pupilas estaban dilatadas, y aunque no puedo asegurar que estaba bajo los efectos de drogas, su comportamiento era exactamente lo que me imaginaría en alguien que ha consumido cocaína”.

Esto habría sucedido a las 4:26 PM, y 36 minutos después se dio a conocer que Liam Payne había caído desde el balcón de su recámara: “Al principio pensamos que solo se había lastimado, pero luego vimos su cuerpo en el patio, y más tarde lo sacaron en una camilla. Fue horrible”, finalizó.