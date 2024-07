[FOTO] Cuánto ganaba Georgina Rodríguez cuando era empleada en una tienda de Gucci

¿Cuál es el sueldo de los empleados de Gucci? Un experto en moda reveló el salario que tenían trabajadores como Georgina Rodríguez

Antes de ser una reconocida celebridad en la industria del entretenimiento, Georgina Rodríguez trabajaba como empleada en Gucci, la lujosa firma italiana que se dedica al diseño y fabricación de artículos de moda tales como ropa, zapatos, joyas, bolsos, relojes y perfumes. Fue precisamente durante su tiempo en este empleo que conoció a Cristiano Ronaldo y se enamoraron a primera vista.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero para que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. Pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, dijo Georgina sobre el momento en el que vio a Cristiano por primera vez.

En aquel momento, la reconocida modelo portaba un elegante uniforme en blanco y negro, el cual utilizaba el personal de Gucci.

Cuánto ganaba Georgina Rodríguez cuando era empleada en una tienda de Gucci

Actualmente, Georgina Rodríguez cobra alrededor de un millón de dólares por cada publicación pagada en sus redes sociales, según información la periodista deportiva, María Caldas. Pero ¿cuánto ganaba cuando trabajaba en Gucci?

Pablo Bone, un experto en moda, reveló cuál es el sueldo de un trabajador de Gucci: “Había como tres puestos, estaban los de 20 horas que ganaban alrededor de unos 800 euros y solo trabajan dos días a la semana que eran los fines de semana para cubrir cuando había mucha gente en la tienda. Luego estaban los de 30 horas que ganaban aproximadamente 1200 euros y luego estaban los que trabajan 40 horas que eran los encargados o empleados normales, ganaban sin ser encargado 1500 euros”.

Pero no todo era el sueldo, las comisiones también eran de llamar la atención para los empleados: “Cuando yo trabajé habían dos tipos de porcentajes, un 4% que te llevabas de ventas hasta 10 mil euros, osea que si la venta era inferior a 10 mil, te llevabas el 4 %, si superaba te llevabas el 2%”.