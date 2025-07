Justin Bieber está de vuelta: canciones, fecha y detalles de SWAG

Después de meses en silencio y rodeado de rumores por su comportamiento, Justin Bieber parece estar listo para volver a lo que mejor sabe hacer, música. Su regreso se ha vuelto tema viral desde que aparecieron fotos del cantante canadiense en el estudio de grabación.

¿Cuándo sale SWAG de Justin Bieber?

Aunque Bieber no ha hecho un anuncio oficial en redes sociales, varios espectaculares han aparecido en diferentes ciudades del mundo, mostrando lo que podría ser la portada, el tracklist y hasta el nombre del disco. De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la fecha tentativa de lanzamiento sería el 11 de julio de 2025, lo que ha emocionado muchísimo a sus fans.

¿Qué canciones vendrán en SWAG?

Si bien no está confirmado que este sea el tracklist definitivo, ya hay nombres de canciones que han generado expectativa. Esta sería la lista preliminar:

• All I Can Take

• Daisies

• Go Baby

• Thing You Do

• Butterflies

• Way It Is

• First Place

• Soulful

• Walking Away

• Glory Voice Memo

• Devotion

• Dadz Love

• Therapy Session

• Sweet Spot

• 405

• SWAG

• Zuma House

• Too Long

• Forgiveness

Títulos como Dadz Love o Therapy Session han llamado la atención, ya que podrían hacer referencia directa a experiencias personales del artista, incluyendo temas de salud mental, reconciliación y crecimiento emocional.

X: Popcrave

Este sería el séptimo álbum de estudio de Justin, quien ha estado alejado del escenario tras problemas de salud y situaciones polémicas que lo llevaron a cancelar presentaciones. Sin embargo, en los últimos meses, se le ha visto en apariciones públicas con su esposa Hailey Bieber, y se ha mostrado más cercano a su equipo creativo, lo cual sugiere que está dando todo para su nuevo proyecto.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre SWAG, todo apunta a que el 11 de julio será una fecha clave para las believers. De confirmarse, marcaría una nueva era en la carrera del cantante, que a sus 30 años sigue siendo una de las figuras más influyentes del pop.