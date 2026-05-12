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Olivia Rodrigo desata controversia con sus babydoll dress y responde sin filtros a las críticas

Acusan a Olivia Rodrigo de adoptar una estética “infantil” en su nueva era musical, y la cantante responde reivindicando la historia y el origen del estilo babydoll en el rock.

Mayo 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Critican a Olivia Rodrigo por usar babydoll dress

Critican a Olivia Rodrigo por usar babydoll dress

Getty Images

Olivia Rodrigo está iniciando oficialmente una nueva era musical y, junto con su nueva música, también ha renovado su estilo, pues ha dejado atrás la estética punk-rock oscura de GUTS para dar paso a un nuevo estilo.

Para el lanzamiento de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia decidió apostar por looks más coquette, delicados y soñadores, aunque este cambio rápidamente desató debate en redes sociales por el uso de sus babydoll dress.

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Critican a Olivia Rodrigo por usar babydoll dress

La polémica comenzó cuando Olivia apareció con un look de Chloé en el video de “Drop Dead”, Sin embargo, la conversación se intensificó tras su concierto en Barcelona para celebrar sus canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify.

Durante el evento, volvió a apostar por una estética de babydoll y bloomers, lo que desató una ola inmediata de críticas en redes sociales, por supuestamente estar infantilizando su imagen.

¿Puede Olivia Rodrigo vestirse como una estrella pop normal y dejar de intentar parecer una niña pequeña?” y “Tenemos que hablar de la extraña tendencia de estrellas pop hipersexualizadas vistiéndose como niñas pequeñas”, son algunos de los comentarios que iniciaron la polémica sobre el nuevo estilo de la cantante.

¿Qué es un babydoll dress?

El vestido babydoll es una prenda corta y holgada, similar a un camisón, que suele ser usada por mujeres adultas, y que generalmente, la falda llega a la parte superior de los muslos.

Este estilo se asocia con una estética muy femenina, incluyendo detalles como encaje, olanes, aplicaciones, plumas, moños y listones, algunos modelos están confeccionados con telas translúcidas como nylon, chiffon o seda.

El origen del vestido suele atribuirse a la diseñadora de lencería Sylvia Pedlar, quien creó este mini vestido en 1942 como respuesta a la escasez de telas durante la Segunda Guerra Mundial, y el estilo se popularizó a finales de los años 50 gracias a la película Baby Doll protagonizada por Carroll Baker, así como por el diseñador español Cristóbal Balenciaga.

Olivia Rodriga defiende sus babydoll dress

En respuesta a la polémica, Olivia explicó recientemente a British Vogue que su inspiración actual proviene de vestidos babydoll y estilos setenteros que buscan transmitir una vibra divertida y relajada, algo que también se refleja en el universo visual de “Drop Dead”, dirigido por Petra Collins.

Además, Rodrigo ha citado como referencia a figuras noventeras como Courtney Love, quien utilizaba la estética babydoll como una forma de rebeldía cultural y estética.

Me encanta la idea de un vestido babydoll”, dijo la cantante en mayo. “Solo recuerdo cuando era más joven y tenía fotos de Courtney Love y Kat Bjelland de todas esas bandas riot grrrl punk con sus vestidos babydoll, simplemente poseerlo”.

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