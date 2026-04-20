¿Quién es Tanguy Destable? Todo sobre el francés con el que Natalie Portman espera a su tercer hijo a los 44 años

Durante el fin de semana se dio a conocer la noticia de que Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años, junto a su novio Tanguy Destable de 45, con quien sale desde marzo de 2025.

Natalie estuvo casada entre 2012 y 2024 con el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien tiene dos hijos: Aleph, de 12 años, y Amalia, de 6, y de quien se divorció tras darse a conocer su infidelidad, ahora la actriz no sólo se da una nueva oportunidad en el amor, también hará más grande a su familia con un nuevo integrante junto a su nueva pareja.

Natalie Portman embarazada de su tercer hijo

A través de una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, Natalie confirmó la noticia de su tercer embarazo junto a su novio Tanguy, y aseguró estar feliz y profundamente agradecida con la noticia de su maternidad a los 44 años.

“Tanguy y yo estamos emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, ha dicho la actriz de “El Cisne Negro” a la revista, y agregó: “Soy muy consciente y estoy muy agradecida. Siento un profundo agradecimiento y gratitud”.

Natalie también confesó que está viviendo esta etapa con mucho amor, pues cree es esta podría ser la última vez que se embarace, por lo que está disfrutando de este momento.

“Ahora tengo calma y conocimiento de mí misma: sé con quién quiero pasar tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor para que la experiencia sea bonita cada día. Y sabiendo que probablemente es la última vez que estaré embarazada, aprecio cada momento”, ha señalado.

¿Quién es Tanguy Destable, el novio de Natalie Portman?

Tanguy Destable es un productor y músico francés, conocido en la escena electrónica bajo el nombre artístico TEPR, nació el 23 de mayo de 1980 en Morlaix, Bretaña, Francia, y desde muy joven sintió una gran pasión por la música.

De acuerdo con el medio francés Le Télégramme, Destable es un productor de música que antes de lanzar su primer álbum en 2015, trabajó con bandas francesas conocidas como Yelle y el cantante Woodkid, y actuó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Desde entonces ha publicado tres álbumes más: Technosensible, Dance Works 2015-2018 y La nuit se traine (Bande originale du film).

En 2023, el productor musical colaboró con Lady Gaga para una película con Dom Pérignon, y también ha ayudado a crear la banda sonora de películas como I’m Still Here (Je suis toujours là) y colaboró con Woodkid en la mezcla de la canción principal de la exitosa serie de acción de Peacock, Those About to Die.

Antes de su relación con Natalie , Tanguy estuvo casado con la actriz francesa Louise Bourgoin, reconocida por su trabajo en películas como Las extraordinarias aventuras de Adèle Blanc-Sec y en series como Interns.

La pareja mantuvo una relación de más de una década antes de separarse, tiempo durante el cual formaron una familia y tuvieron dos hijos, de acuerdo con el medio Télé-Loisirs.