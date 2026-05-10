Taylor Swift tacha de “absurda” la demanda de una bailarina de Las Vegas por el título The Life of a Showgirl

Taylor Swift respondió a la demanda presentada por Maren Wade, una exshowgirl de Las Vegas, quien asegura que el álbum The Life of a Showgirl infringe derechos vinculados a una marca registrada que ha utilizado durante años en espectáculos de cabaret y proyectos personales.

La disputa legal podría complicar el futuro del nuevo disco de la cantante, por lo que sus abogados han dado una respuesta mucho más agresiva, asegurando que la demanda es abusada e infundada.

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Maren Wade demanda a Taylor Swift por el título de su disco The Life of a Showgirl

Maren Wade, conocida artísticamente como Maren Flagg, alega que The Life of a Showgirl de Taylor, infringe su marca registrada de 2015 por la frase “Confessions of a Showgirl”, por lo que está pidiendo un indemnización millonaria.

En la demanda presentada el 30 de marzo, Maren aseguró que el título del nuevo disco de Taylor, es demasiado similar al nombre que ella ha utilizado durante años en espectáculos de cabaret, un pódcast y una columna periodística.

“Ambos se utilizan en mercados superpuestos y están dirigidos a los mismos consumidores”, afirma la demanda.

Wade alegó que las ventas de álbumes de Swift estaban perjudicando sus negocios: “Cada venta adicional agrava la confusión en el mercado y erosiona aún más la capacidad de [Wade] de ser reconocida como la fuente del alma de su marca Confessions of a Showgirl”.

En ese momento, Wade solicitó una orden judicial preliminar que impidiera de inmediato a Swift, de 36 años, usar la marca “The Life of a Showgirl”.

Taylor Swift tacha de absurda la demanda de Maren Wade

Los abogados de Taylor Swift respondieron a la demanda el pasado 6 de mayo con un escrito en el que calificaron las acusaciones de Maren Wade como “infundadas” y sin base legal.

“Esta moción, al igual que la demanda de Maren Flagg, nunca debería haberse presentado”, escriben los abogados de Swift. “Es simplemente el último intento de la Sra. Flagg de usar el nombre y la propiedad intelectual de Taylor Swift para sostener su marca, y fracasa en cada uno de los pasos de la investigación preliminar de la orden judicial”.

El escrito afirma que Wade “intenta agrupar en términos generales su espectáculo de cabaret y el álbum musical de los demandados como ‘servicios de entretenimiento’”.

“Esa comparación es absurda”, continúan los abogados de la cantante de “Opalite”, señalando que habría mínima confusión entre los espectáculos en estadios de Swift y las actuaciones de cabaret de Wade, donde ella “actúa, si es que actúa, en pequeños locales íntimos, como: ‘comunidad activa 55+', ‘resort de golf 55+'; ‘Resort de autocaravanas y golf'; ‘local estilo cabaret’ con 90 asientos que ofrece cena; hotel; y un club privado de cena”.

“Su página web no lista actuaciones próximas”, alegan los abogados de Swift, señalando también que el blog de Wade no se ha actualizado desde 2021.

El equipo legal de Taylor aseguró que Maren Wade nunca había usado públicamente la frase “The Life of a Showgirl” en redes sociales antes del anuncio del álbum. Además, afirmaron que, tras darse a conocer el proyecto de la cantante, la demandante publicó más de 40 veces sobre Swift o el disco en sus cuentas de Instagram y TikTok.