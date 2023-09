Joe Jonas terminó abruptamente con Taylor Swift, por lo que la cantante le escribió algunas canciones al artista

Muchos seguidores de Sophie Turner le están lanzando bad blood a Joe Jonas por la razón de su supuesto divorcio:

“Sophie Turner y Joe Jonas se van a divorciar, y parece que uno de los motivos es que ella está trabajando en UK y él estuvo tres meses cuidando de las hijas todo el tiempo incluso estando de gira. O sea, se divorcia porque tuvo que ser padre a tiempo completo. ¡Oh no!”, escribió un internauta en Twitter, aunque no se ha revelado oficialmente el divorcio de la pareja ni el motivo detrás de este.

Mientras tanto, los fans ya han comenzado a indagar en el tema e incluso sacaron conclusiones sobre cómo es Joe Jonas como pareja, basándose en las canciones de Taylor Swift.

La canción de Taylor Swift que revelaría cómo es Joe Jonas como pareja

Taylor Swift y Joe Jonas mantuvieron una relación sentimenral en el 2008, pero lamentablemente las cosas entre ellos no terminaron bien: el cantante rompió con la intérprete de Lover mediante una llamada telefónica que duró tan solo 27 segundos. Fue después de este dramático final que Swift decidió dedicarle un par de canciones a Jonas.

Forever & Always

Esta canción forma parte del álbum Fearless y habla sobre el triste desenlace que tuvieron Taylor y Joe.

"¿Estuve fuera de lugar ¿Dije algo demasiado honesto que te hizo correr y esconderte? Como un niño asustado. Te miré a los ojos. Pensé que te conocía por un minuto, ahora no estoy tan segura”, dice una parte de la canción, mientras que otra versa: "¿Estabas bromeando? Porque me parece que esto se está rompiendo. Casi nunca hablamos. Ya no me siento bienvenida. ¿Bebé que ha pasado? Por favor dime. Porque un segundo fue perfecto, ahora estás a mitad de camino por la puerta”.

Mr. Perfectly Fine

Mr. Perfectly Fine también forma parte de Fearless y habla del fin de una relación; Taylor Swift se despide de algunos sentimientos y de un tormentoso vínculo sentimental. En este tema musical, la artista deja entrever cómo es Joe Jonas como pareja.

“Hola, Sr. “Perfectamente bien”. ¿Cómo está tu corazón después de romperme el mío?” (...) Sr. “Nunca te dije por qué" Sr. “Nunca tuvo que verme llorar”, Sr. “Disculpa poco sincera para que no parezcas el malo”. Él sigue con su día. Bueno, pensé que podrías ser diferente que el resto, supongo que todos son iguales”.

En ambas canciones, Taylor Swift hace referencia a que Joe Jonas nunca fue honesto con ella, que falló a sus promesas y que nunca le dio una explicación de porqué terminó su relación con ella.