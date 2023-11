Joe Jonas y Spencer Neville trabajaron juntos en Devotion, una película que los unió en el 2022

Después de que Joe Jonas anunciara su separación con Sophie Turner, los internautas comenzaron a especular que podría haber una tercera (o un tercero) en discordia; ahora están convencidos de que se trata del actor de Ozark. Neville está completamente enfocado en el mundo de la actuación y ha participado en proyectos como The Sex Lives of College Girls, Devotion y Days Of Our Lives. Pero además, el artista tiene un hábito semanal que se ha convertido en parte de su vida diaria: asistir a terapia.

Spencer Neville ha explicado en múltiples ocasiones para diferentes medios que explicó que asistir a las sesiones de terapia semanalmente ha sido “transformador” para su salud mental.

“La terapia semanal ha sido lo más transformador para mí", expresó y añadió que el ejercicio es clave para que su salud mental esté en orden. “El ejercicio es imprescindible para mantenerme feliz y saludable. Esta bicicleta de asalto te destrozará. Mi perro Ruki, mi mejor amigo, y yo salimos a caminar por Griffith Park [una noche], es mi forma favorita de salir y relajarse/desconectarse de un largo día”.

La película en la que Joe Jonas y Spencer Neville (su supuesto novio) aparecieron juntos

¿Cuándo se conocieron Spencer y Joe? De acuerdo a Just Jared fue durante el lanzamiento de Devotion cuando los artistas se volvieron inseparables después de formar parte del elenco. En diciembre de 20222, Neville y Jonas se reunieron para almorzar.

Hasta el momento, Joe y Spencer no han abordado los rumores de romance entre ellos.