¿Millie Bobby Brown compartió de manera sutil más información sobre su bebé?

Pocas parejas nos han cautivado tanto como Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, desde su manera de apoyarse y amarse sin temor al qué dirán, a la forma única en que dan sus anuncios. Entre los cuales el más mediático había sido el de su boda, hasta ahora.

Ya que desde que Millie y Jake anunciaron la llegada de su primer bebé juntos, las dudas alrededor del tema no han dejado de inundar las redes. Aunque de momento solo sabemos que su pequeña se unió a la familia gracias a un proceso de adopción, puede que Millie compartiera un detalle adicional de una manera súper discreta.

Ya que en fotos obtenidas por el Daily Mail, se puede ver a la pareja recorriendo las calles de Los Hamptons mientras empujan la carreola de su bebé. Más allá de que nos derretimos por lo tierno del paseo familiar, algo que llamó la atención fue la funda del celular de Millie.

Esto porque en la parte baja de la funda se pueden ver en letras rojas las iniciales “RWB”, las cuales no coinciden con el nombre de ninguno de los padres, por lo que se empezó a especular que se podría tratar de las iniciales de su bebé.

Aunque esto solo son teorías, llena de mucha ilusión a los fans de la pareja conocer más de la bebé. Adicional al anuncio de su llegada y a esta teoría, ni Millie ni Jake han salido a dar más datos sobre la nueva integrante de su familia. De momento solo nos queda esperar a que ellos quieran compartir más información, pero les deseamos lo mejor en esta nueva etapa como pareja.