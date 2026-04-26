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¿Cuántos pasos diarios se deben caminar para prevenir enfermedades?

La ciencia desmiente el mito de los 10,000 pasos. Descubre el número real que reduce el riesgo de infarto y diabetes.

Abril 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Cuántos pasos diarios se deben caminar para prevenir enfermedades?

Getty Images

Olvida ese número mágico de los 10,000 pasos que te vendió tu reloj inteligente; fue una campaña de marketing japonesa de los años 60, no una cifra médica. La ciencia actual tiene otros datos y son mucho más fáciles de alcanzar de lo que crees.

  • El número mágico real (7,000 - 8,000): Un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que las personas que caminan al menos 7,000 pasos al día tienen un riesgo de muerte prematura entre un 50% y un 70% menor.
  • El límite de los beneficios: Según la Harvard Medical School, después de los 7,500 pasos, los beneficios para la longevidad tienden a estabilizarse. No necesitas caminar 20 km para estar sana.
  • La intensidad importa: No es solo caminar, es el ritmo. El Dr. I-Min Lee de Harvard sugiere que caminar a paso ligero, donde puedas hablar pero no cantar (JAJA), es lo que realmente activa la salud cardiovascular.
  • Prevención de enfermedades: Caminar reduce el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación sistémica.
  • Salud mental: Solo 30 minutos de caminata diaria liberan suficientes endorfinas para combatir síntomas leves de ansiedad y depresión.
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Las personas que caminan al menos 7,000 pasos al día tienen un riesgo de muerte prematura entre un 50% y un 70% menor.

Pexels

Tip Cosmo

¿No tienes tiempo? Aplica los “snacks de movimiento”. Camina 10 minutos después de cada comida. Tres caminatas de 10 minutos son igual de efectivas que una de 30 y ayudan cañón a tu digestión.

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