¿Cuántos pasos diarios se deben caminar para prevenir enfermedades?

Olvida ese número mágico de los 10,000 pasos que te vendió tu reloj inteligente; fue una campaña de marketing japonesa de los años 60, no una cifra médica. La ciencia actual tiene otros datos y son mucho más fáciles de alcanzar de lo que crees.
- El número mágico real (7,000 - 8,000): Un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que las personas que caminan al menos 7,000 pasos al día tienen un riesgo de muerte prematura entre un 50% y un 70% menor.
- El límite de los beneficios: Según la Harvard Medical School, después de los 7,500 pasos, los beneficios para la longevidad tienden a estabilizarse. No necesitas caminar 20 km para estar sana.
- La intensidad importa: No es solo caminar, es el ritmo. El Dr. I-Min Lee de Harvard sugiere que caminar a paso ligero, donde puedas hablar pero no cantar (JAJA), es lo que realmente activa la salud cardiovascular.
- Prevención de enfermedades: Caminar reduce el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación sistémica.
- Salud mental: Solo 30 minutos de caminata diaria liberan suficientes endorfinas para combatir síntomas leves de ansiedad y depresión.
Tip Cosmo
¿No tienes tiempo? Aplica los “snacks de movimiento”. Camina 10 minutos después de cada comida. Tres caminatas de 10 minutos son igual de efectivas que una de 30 y ayudan cañón a tu digestión.