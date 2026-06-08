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Moda y Belleza

Tomato red nails: el rojo más viral del verano 2026 que le queda bien a todos los tonos de piel

Las tomato red nails son la tendencia de manicure más hot del verano 2026. Un rojo-naranja vibrante que favorece a todas las pieles y se ve elegante en cualquier contexto

Junio 08, 2026 • 
Pamela López
¿Qué dice la teoría de las uñas rojas?

¿Qué dice la teoría de las uñas rojas?

Getty Images

Si hay un color de uñas que los nail artists llevan meses repitiendo para el verano 2026, es este: el rojo tomate. No es el rojo cereza de siempre ni el rojo oscuro de otoño, es algo más cálido, más jugoso y completamente de temporada, y la razón por la que está reventando es simple: le queda bien a absolutamente todas.

¿Qué es exactamente el tomato red?

Es un rojo con base naranja, más brillante y cálido que el rojo clásico pero sin llegar al naranja puro. La referencia exacta es la piel de un jitomate maduro bajo el sol, ese tono vibrante que se ve igual de bien en una tarde de playa que en una cena. Los expertos lo describen como el punto perfecto entre el rojo clásico y el coral, con suficiente intensidad para impactar pero sin la agresividad de un rojo frío.

Por qué le queda bien a todos los tonos de piel

Los undertones cálidos del rojo tomate hacen que funcione de forma universal. En pieles morenas y canelas, el contraste crea un efecto editorial inmediato. En pieles claras, el toque anaranjado añade calidez sin verse demasiado intenso. Es de los pocos colores de uñas que realmente no discrimina, y eso es exactamente por qué todos los nail artists lo recomiendan esta temporada.

El acabado que lo hace moderno

La clave para que las tomato red nails se vean 2026 y no retro es el acabado cremoso con top coat ultra brilloso, ese efecto wet que imita la superficie de un jitomate recién cortado. El acabado perlado lo envejece, el matte lo hace menos veraniego. Brilloso y jugoso es la dirección correcta.

La forma que mejor lo luce

Uña cuadrada o squoval de largo corto a medio es la combinación más solicitada en salones ahorita mismo. Se ve limpia, intencional y con un aire effortless que ninguna uña larga logra de la misma forma. Aunque si eres de uña almendrada, el tomato red también queda absolutamente increíble.

Cómo pedirla en el salón

Lleva foto y pide específicamente un rojo con base naranja, no un rojo frío ni un rojo oscuro. Si conocen el tono Campari o rojo Amalfi, es exactamente eso. El finish que buscas es crème, no shimmer ni matte.

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Pamela López
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