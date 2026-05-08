Eiza González revela cómo está transformando su cuerpo para interpretar a una bodybuilder

Si creías que Eiza González ya había llegado a su mejor versión física, espera a ver lo que está construyendo para su próximo papel.

La actriz mexicana está pasando por una transformación corporal intensísima para protagonizar Iron Jane, una película que la llevará al mundo del culturismo femenino. Y honestamente, todo lo que contó recientemente en Jimmy Kimmel Live! hizo que internet levantara la ceja.

Porque no, no se trata de “ponerse fit”. Estamos hablando de ganar músculo real, cambiar completamente la composición de su cuerpo y entrar mentalmente a un universo donde la disciplina lo es TODO.

¿De qué trata Iron Jane?

La película sigue a Janie John, una mujer marcada por el abandono y la invisibilidad que encuentra en el culturismo una manera de reconstruirse. No solo físicamente, también emocionalmente.

El body building se convierte en una forma de sentirse poderosa, visible y, de cierta manera, intocable.

Y claramente Eiza entendió perfecto el peso emocional del personaje.

El entrenamiento detrás del cambio físico

Eiza reveló que actualmente está comiendo siete veces al día y dejando completamente fuera el cardio para enfocarse en construir músculo.

Sí, cero cardio.

La razón es simple: el objetivo no es quemar grasa, sino aumentar volumen y fuerza. Todo su entrenamiento está enfocado en pesas, resistencia y crecimiento muscular.

Y aquí viene la parte más interesante de toda esta historia: el entrenador detrás de la transformación es Grant Roberts. Sí, EL Grant Roberts.

El mismo coach que ayudó a Sydney Sweeney a transformar completamente su cuerpo para interpretar a la boxeadora Christy Martin en Christy.

Grant Roberts es conocido en Hollywood por preparar físicamente a actores para papeles extremos y también trabajó con Hilary Swank para Million Dollar Baby. O sea, sabe perfectamente cómo construir cuerpos para personajes físicamente demandantes.

La foto que hizo explotar Instagram

Hace unos días, Eiza compartió una foto mostrando la espalda y los brazos que ha desarrollado para la película y honestamente… el cambio ya es MUY visible.

Más músculo, espalda marcada, bíceps definidos y una energía completamente distinta.

Junto a la imagen escribió:

“IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo.”

Y obviamente los comentarios explotaron entre personas impresionadas por su disciplina y otras diciendo que jamás la habían visto tan fuerte.

Lo que hace esta transformación todavía más poderosa

A principios de este año, Eiza habló abiertamente sobre la relación complicada que ha tenido con su cuerpo y las inseguridades que ha cargado durante mucho tiempo.

Por eso verla ahora entrando a una etapa donde su cuerpo no está siendo moldeado desde la delgadez, sino desde la fuerza, hace que toda esta historia tenga otra profundidad.

Porque no parece solo una transformación física para una película.

Se siente también como una mujer aprendiendo a habitar su cuerpo desde otro lugar.

