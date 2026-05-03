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Amor y Sexo

Rutina para desbloquear caderas: Libera tus emociones (y tu placer)

Las caderas son el lugar donde se acumulan nuestras emociones. Te enseñamos a soltar la tensión acumulada para fluir mejor en la vida y en la cama.

Mayo 03, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Rutina para desbloquear caderas: Libera tus emociones (y tu placer)

Getty Images

¿Sabías que tus caderas guardan todos esos traumas, miedos y estrés que no has procesado? No es solo tensión física de estar sentada en la oficina; es energía bloqueada. En el mundo del yoga y la somática, se dice que abrir las caderas es abrir el corazón y, por supuesto, el portal de tu placer. Si te sientes “trabada” o simplemente quieres que tus movimientos en la intimidad sean mucho más fluidos y potentes, esta rutina es tu nueva religión.

  1. Posición de la paloma (Eka Pada Rajakapotasana): El estándar de oro. Según la experta en trauma somático Dra. Arielle Schwartz, este estiramiento profundo envía señales de seguridad al sistema nervioso, permitiendo que el psoas (el “músculo del alma”) se relaje.
  2. Postura de la mariposa (Baddha Konasana): Ideal para estimular la circulación en la zona pélvica. Al relajar los aductores, permites que la energía sexual fluya sin obstáculos hacia los centros de placer.
  3. Círculos sufis: Sentada con las piernas cruzadas, realiza círculos grandes con el torso. Esto masajea los órganos internos y “despierta” la energía base (Kundalini).
  4. Bebé feliz (Ananda Balasana): Esta postura no solo estira la espalda baja, sino que abre las caderas de forma pasiva. Es excelente para liberar la tensión acumulada después de un día pesado.
  5. Respiración pélvica: Acompaña cada movimiento enviando el aire directamente a tu zona íntima. La ciencia respalda que la oxigenación de los tejidos pélvicos aumenta la sensibilidad durante el sexo.
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Dato Cosmo

El músculo psoas está conectado directamente al diafragma. Por eso, cuando estás muy estresada, dejas de respirar bien y tus caderas se aprietan. ¡Todo está conectado, honey!

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