5 formas psicológicas de enamorarlo sin que él se dé cuenta.

La seducción más efectiva es la que parece un accidente. Mientras otras están ahí afuera enviando 20 mensajes y rogando por atención, tú vas a aplicar la ingeniería social del amor. El secreto no es hacerle saber que te gusta, sino hacerle sentir que él te necesita para que su mundo tenga sentido. Hackearemos su subconsciente con movimientos tan sutiles que para cuando se dé cuenta de que está enamorado, ya será demasiado tarde para escapar.

La psicología de la atracción, según el Dr. Robert Cialdini, se basa en principios como la reciprocidad y la escasez. Una de las formas más sutiles de enamorarlo es mediante el “Efecto Ben Franklin”: pedirle favores pequeños. Al ayudarte, su cerebro justifica la acción convenciéndose de que le gustas, porque nadie ayuda a alguien que le cae mal. Además, aplicar el refuerzo intermitente, como ser encantadora un día y un poco distante el otro, crea una adicción dopaminérgica; él buscará constantemente recuperar esa “dosis” de tu atención.

Al ayudarte, su cerebro justifica la acción convenciéndose de que le gustas, porque nadie ayuda a alguien que le cae mal. Getty Images

Otra técnica poderosa es el mirroring o efecto espejo: imitar sutilmente su lenguaje corporal y tono de voz. Esto genera una sensación de familiaridad y seguridad instantánea en su sistema límbico. Finalmente, la validación del ego: no lo halagues por su físico, halágalo por sus decisiones o su intelecto. Un hombre se enamora de la mujer que lo hace sentir la versión más poderosa de sí mismo. Cuando logras que él asocie su éxito y bienestar con tu presencia, la batalla está ganada sin que hayas movido un solo dedo para perseguirlo.

Dato Cosmo

Se llama “sesgo de familiaridad”. Entre más tiempo pases en su entorno de forma positiva pero no invasiva, más atractiva te volverás para él. ¡La constancia sutil vence a la intensidad desesperada!