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Amor y Sexo

Las 3 energías que hacen que un hombre se obsesione contigo sin que lo busques

Deja de correr tras él y deja que él corra tras de ti. Te enseñamos a dominar la ley de la atracción a través de tu propia energía.

Mayo 01, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer con fondo rojo y vestido encaje/ mujer provocativa

Las 3 energías que hacen que un hombre se obsesione contigo sin que lo busques.

Getty Images

La física del amor es simple: lo que persigues, huye. Si estás todo el día revisando sus historias, dándole like a todo y lanzando indirectas, le estás enviando la señal de que tú eres la que está en la cacería. Pero el juego cambia cuando aprendes a encender tu propia luz y dejas que él sea el atraído por tu brillo. Estas son las tres energías que vuelven locos a los hombres porque tocan su instinto más básico: el de ser el conquistador.

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Scarlet Valencia

La experta en relaciones Adrienne Everheart sostiene que la clave está en habitar tu Energía Femenina Receptiva. La primera es la Energía de la Autoprioridad: cuando tu vida está tan llena de proyectos, amigas y amor propio que él se convierte en el “postre”, no en el “plato fuerte”. Esto genera un aura de escasez que lo obliga a esforzarse por un espacio en tu agenda. La segunda es la Energía del Gozo: una mujer que sabe disfrutar de la vida, que se ríe con ganas y que proyecta bienestar es magnética. La psicología positiva confirma que el optimismo es una de las cualidades más atractivas, ya que el cerebro busca instintivamente entornos que le den paz y alegría.

Finalmente, la Energía del Misterio Controlado. No le cuentes toda tu vida en la primera hora. Deja espacios en blanco para que su imaginación trabaje. Según la Dra. Helen Fisher, la curiosidad es el motor del enamoramiento. Si él siente que siempre hay algo nuevo por descubrir en ti, se mantendrá enganchado intentando descifrar el enigma. Enamorar sin perseguir es, en esencia, invitarlo a entrar a tu mundo en lugar de intentar forzar tu entrada al suyo. Cuando tú eres el premio, él es quien tiene que ganar el concurso.

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Si él siente que siempre hay algo nuevo por descubrir en ti, se mantendrá enganchado intentando descifrar el enigma.

Getty Images

Tip Cosmo

Aplica la “Ley del Espejo Inverso”. Si él se aleja un paso, tú da dos hacia ti misma. Entre más te enfoques en tu propio crecimiento, más rápido regresará él a buscar esa energía que solo tú tienes.

energía femenina como enamorar a un hombre
Scarlet Valencia
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