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Amor y Sexo

¿Cómo practicar anal sin dolor? Y que se vuelva adictivo

Pierde el miedo y gana placer. Te damos las reglas de oro para explorar el anal de forma segura, relajada y ultra placentera.

Abril 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
duchas anales

¿Cómo practicar anal sin dolor? Y que se vuelva adictivo

Getty Images

Vamos a hablar de la puerta trasera sin pelos en la lengua. Muchas le tienen terror porque la primera vez fue un desastre o porque los mitos dicen que “siempre duele”. Spoiler: si duele, es que lo estás haciendo mal. El ano está lleno de terminaciones nerviosas que, bien estimuladas, pueden darte orgasmos que te harán ver las estrellas. Te voy a dar los trucos de experta para que esa zona pase de ser un “no” rotundo a tu nueva obsesión en la cama.

  1. El lubricante es tu mejor amigo (y el de silicona es el rey): A diferencia de la vagina, el ano no se lubrica solo. Según la sexóloga Dra. Debby Herbenick, necesitas un lubricante de base silicona porque no se absorbe tan rápido y permite un deslizamiento suave durante más tiempo. ¡No escatimes en cantidad!
  2. El juego previo empieza lejos de la meta: Nunca, pero nunca, vayas directo al grano. Necesitas relajar el esfínter mediante estimulación externa y penetración gradual (un dedo bien lubricado primero). La relajación muscular es la clave para evitar el dolor.
  3. La comunicación y la palabra de seguridad: Tú tienes el control total. Él debe moverse solo cuando tú digas y al ritmo que tú marques. Establecer que te detendrás al primer rastro de molestia quita la ansiedad psicológica, lo que permite que el músculo se relaje naturalmente.
  4. Posiciones de control (Tú arriba): Para las primeras veces, estar tú arriba te permite controlar la profundidad y el ángulo de entrada. El esfínter es un músculo circular; forzarlo en el ángulo incorrecto es lo que causa desgarros y dolor.
  5. El pooping reflex” es normal: Muchas mujeres se detienen porque sienten ganas de ir al baño. Es una respuesta nerviosa normal porque los nervios son los mismos. Ignora la sensación, relájate y deja que el placer tome el mando. Una vez que pasas ese umbral, la sensación cambia a una presión intensamente placentera.
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Spoiler: si duele, es que lo estás haciendo mal.

Cosmopolitan Mx

Dato Cosmo

El esfínter anal tiene más terminaciones nerviosas que muchas otras zonas erógenas. Si logras relajarlo, el cerebro libera una cascada de endorfinas que se siente como un “high” natural difícil de igualar.

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