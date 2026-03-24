Guía de posiciones para subir de nivel “principiante”

Todas hemos estado ahí: quieres impresionar, quieres que sea inolvidable, pero de repente te bloqueas y terminas en el clásico misionero de siempre. ¡Cero pánico! Nadie nace siendo experta en el Kamasutra. La clave para una vida sexual de 10 no es hacer acrobacias de circo, sino dominar las bases que disparan el placer. Prepárate, porque hoy vamos a graduarte con honores en la cama.

Según la educadora sexual Emily Nagoski, la clave del placer inicial es la relajación y la comunicación. Aquí las 3 ganadoras:

El misionero 2.0 (Con almohada). No es el de siempre. Coloca una almohada bajo tu cadera para elevar el ángulo. Esto permite una estimulación directa del punto G y un contacto visual más intenso.



No es el de siempre. Coloca una almohada bajo tu cadera para elevar el ángulo. Esto permite una estimulación directa del punto G y un contacto visual más intenso. La cucharita. Es la posición de confort por excelencia. Permite manos libres para caricias extra y es ideal para cuando quieren algo íntimo pero muy hot .



Es la posición de confort por excelencia. Permite manos libres para caricias extra y es ideal para cuando quieren algo íntimo pero muy . La vaquera con apoyo. Tú tienes el control del ritmo y la profundidad. Si te da nervios, apoya tus manos en su pecho o en la cabecera de la cama para mayor estabilidad.

Tip Cosmo. No olvides el foreplay. El 80% del éxito de una posición nueva ocurre antes de la penetración.

Recuerda que el sexo es un juego, no un examen. Si algo sale raro o se ríen, ¡mejor! La complicidad es el afrodisíaco más potente.