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Amor y Sexo

¿Cómo ser buena en la cama? Consejos para mejorar tu desempeño sexual

No se trata de acrobacias, se trata de actitud. Te enseñamos los secretos psicológicos y físicos para ser la mejor amante que él haya tenido.

Marzo 20, 2026 • 
Scarlet Valencia
La ciencia revela que el 'morning sex' puede mejorar a tu chico en la cama

¿Cómo ser buena en la cama?

Getty Images

Olvídate de las posiciones de circo que ves en las películas. Ser “buena en la cama” no tiene nada que ver con la flexibilidad y todo que ver con la conexión, la comunicación y, sobre todo, tu propio placer. ¿Quieres que no pueda sacarte de su mente? Aquí está el manual.

El poder de la presencia y el entusiasmo

Estudios sobre satisfacción sexual realizados por el Instituto Kinsey en Argentina, revelan que la técnica es secundaria ante la actitud.

Comunicación vocal

No seas te quedes muda o como si nada pasara. Expresa lo que sientes: gemidos, palabras sucias o guía directa es el afrodisíaco #1. A los hombres les excita saber que te están dando placer.

Toma el control

No esperes a que él haga todo. Iniciar el movimiento, cambiar de posición o guiar su mano hacia tu clítoris demuestra seguridad, y la seguridad es increíblemente sexy.

Contacto visual

Es el “amarre” definitivo. Mantener la mirada durante los momentos más intensos crea una conexión cerebral que eleva la intensidad del orgasmo para ambos.

Explora su cuerpo

Muchos hombres se sienten descuidados en zonas que no son su miembro. Masajea su perineo, besa su cuello o juega con sus pezones. La sorpresa es la clave del recuerdo.

La mejor amante es la que más disfruta. Cuando tú te dejas llevar y priorizas tu clímax, la química se vuelve explosiva. ¡Sé la dueña de la noche!

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