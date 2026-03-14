¿Quieres un trío? Cómo proponerlo a tu pareja de forma sana y segura

El deseo de involucrar a una tercera persona es una de las fantasías más comunes, pero también de las más arriesgadas. Según el experto en relaciones Ian Kerner, la clave para que esto fortalezca el vínculo en lugar de fracturarlo es la seguridad del apego. Si la relación no está en un punto sólido de confianza, un tercero solo actuará como un catalizador de inseguridades previas.

Hacks para abrir la conversación

El enfoque “nosotros”

Nunca lo plantees como algo que te falta, sino como algo que quieres compartir con él. Usa frases como: “Me excita la idea de verte con alguien más mientras yo también estoy ahí”.

El escenario hipotético

Empieza hablando de una escena de una película o un libro. Evalúa su reacción antes de hacerlo personal.

Establece acuerdos

Antes de buscar a alguien, deben acordar qué está permitido y qué no. El consentimiento debe ser entusiasta por ambas partes; si hay duda, es un “no”.

Un trío debe ser un regalo para la pareja, no una solución a sus problemas. Si ambos están en la misma página, puede ser la experiencia más liberadora de sus vidas.