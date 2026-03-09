Suscríbete
Amor y Sexo

Cómo hacer que un hombre dure más:
3 técnicas de terapia sexual

¿Quieres prolongar el encuentro? Descubre los 3 hacks fisiológicos para mejorar la resistencia masculina y disfrutar de una maratón de placer

Marzo 09, 2026 • 
Scarlet Valencia
Elementos que definen el olor a sexo.png

Getty images

Si sientes que todo termina antes de que tú siquiera llegues a la mitad, ¡tranquila! No es falta de química, es que su cuerpo necesita aprender a bajarle al ritmo. Para que él dure lo que tú quieras, la clave es hackear sus nervios y enseñarle a disfrutar del camino sin prisas. Aplica los siguientes trucos que son herramientas probadas por la terapia sexual para retrasar la eyaculación y que los dos se queden con ganas de más.

Hacks de resistencia erótica

Técnica stop-start

Este es un entrenamiento de respuesta neurológica. Cuando sientas que él está cerca del clímax, detén la estimulación por 15 segundos. Esto ayuda a que el sistema nervioso se “resetee” y no llegue al punto de no retorno.

Respiración cuadrada

El orgasmo masculino está ligado a la tensión muscular y falta de oxígeno. Al obligarlo a respirar profundamente (inhalar en 4 segundos, exhalar en 4), obligas a su cuerpo a permanecer en el sistema nervioso parasimpático, retrasando la respuesta eyaculatoria.

Presión en la base

Aplicar una presión firme en la base del miembro durante unos segundos cuando la excitación es muy alta ayuda a disminuir el flujo sanguíneo momentáneamente y “enfriar” la sensación de urgencia.

Lo anterior es una habilidad que se entrena en pareja. Usa estos trucos esta noche y convierte tu encuentro en la experiencia épica que ambos merecen.

Te interesa leer
¿Estimular los testículos realmente aumenta el placer para tu pareja?
Amor y Sexo
¿Estimular los testículos realmente aumenta el placer para tu pareja?
Abril 09, 2025
 · 
María Dávalos
pareja en cama
Amor y Sexo
¿Que les gusta a los hombres en el sexo?
Abril 05, 2025
 · 
María Dávalos
pene pequeño
Amor y Sexo
Las mejores posiciones para miembros pequeños
Abril 01, 2025
 · 
María Dávalos
tener-mas-sexo-es-bueno-para-tu-carrera.jpg
Amor y Sexo
¿Cómo les gusta el sexo a los hombres?
Julio 26, 2018
 · 
Redaccion
Las cosas que los hombres odian que les hagan en el sexo
Amor y Sexo
5 Cosas que los hombres odian en el sexo
Diciembre 26, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Amor y Sexo
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Diciembre 04, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Hombres-limpian-cocinas-sexo.jpg
Noticias
Los hombres que limpian y cocinan son mejores en el sexo, según la ciencia
Junio 04, 2020
 · 
Cosmopolitan

amor|parejas|parejas felices|peleas|sexo|terapia orgasmo masculino
Scarlet Valencia
Te sugerimos
hombre recostado en sillón mirando una tablet
Amor y Sexo
Lo que él piensa cuando NO te escribe (y no, no es que esté “ocupado”)
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mujer con camisa sentada en la cama pensando
Amor y Sexo
3 señales de que nunca te va a pedir que sean novios
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre guapo de perfil viendo el celular
Amor y Sexo
3 señales de que eres su “lugar seguro” mientras llega alguien más
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
de-que-habla-un-hombre-enamorado-despues-del-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué lo que haces DESPUÉS de “tener relaciones” es lo que realmente lo enamora?
Marzo 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia