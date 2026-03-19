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Amor y Sexo

¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover las caderas)

Descubre el arte del pompoir, la técnica milenaria para controlar tus músculos vaginales y crear una sensación de succión irresistible.

Marzo 19, 2026 • 
Scarlet Valencia
Curiosidades del sexo

¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover as caderas)

Getty Images

A veces, el mejor sexo no es el que requiere una maratón de movimientos acrobáticos, sino el que se juega en los detalles internos. Si alguna vez has sentido que te falta el aire a mitad de una posición, el pompoir es tu nuevo mejor amigo. Esta técnica de origen oriental consiste en dominar los músculos del suelo pélvico para “abrazar”, apretar y, literalmente, succionar el pene de tu pareja mientras tú permaneces casi inmóvil. Es el superpoder que toda mujer Cosmo debe tener en su repertorio.

Entrenamiento para una “vagina de hierro”

No es magia, es anatomía aplicada. Según la Dra. Beverly Whipple, famosa por sus estudios sobre el Punto G, fortalecer el suelo pélvico no solo mejora tu salud urinaria, sino que dispara la intensidad de tus orgasmos y los de él. Descubre cómo y por qué es importante aquí.

Localiza el músculo

La próxima vez que vayas al baño, intenta detener el flujo de orina por un segundo. Ese músculo que apretaste es el que vamos a entrenar.

El ejercicio de la “ventosa”

Imagina que tu vagina es un popote y quieres succionar un frappé. Contrae los músculos de abajo hacia arriba, manteniendo la presión por 3 segundos y soltando lentamente. Repite 10 veces al día.

En la acción

Cuando estés arriba o él esté dentro de ti, quédate quieta y aplica ráfagas de contracciones rítmicas. La sensación de “vacío” que se crea lo volverá loco porque sentirá que tu interior tiene vida propia.

El pompoir es como ir al gym, pero mucho más divertido y con recompensas inmediatas. Empieza a practicar hoy y prepárate para ver su cara de incredulidad cuando sienta que lo estás “comiendo” viva y ¡sin moverte ni un centímetro!

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