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Amor y Sexo

10 cosas que una mujer ignora cuando está enamorada del equivocado

El amor no debería doler tanto. Te ayudamos a abrir los ojos ante esas señales que tu corazón intenta ocultar para salvar una relación rota.

Mayo 03, 2026 • 
Scarlet Valencia
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10 cosas que una mujer ignora cuando está enamorada del equivocado.

Getty Images

Todas hemos estado ahí: defendiendo a un tipo que tus amigas odian y que tu intuición ya mandó al carajo hace meses. El problema es que cuando el “enamoramiento” nos nubla la vista, el cerebro se vuelve un experto en justificar lo injustificable. Pero basta ya de perder el tiempo con proyectos de hombre que solo te restan.Estas son las 10 verdades que te urge aceptar antes de que tu autoestima se vaya a ceros.

  1. Justificas su falta de interés: Si siempre dices “está muy ocupado”, estás ignorando que nadie tiene tanto trabajo como para no mandar un mensaje.
  2. Ignoras que no te incluye en su futuro: No hay planes a largo plazo y tú siempre eres quien propone qué hacer el fin de semana.
  3. Minimizas tus propios sentimientos: Te callas lo que te molesta para no “provocar peleas” o que él se aleje.
  4. Excusas su mal humor o falta de respeto: Piensas que “tuvo un mal día” en lugar de ver que su trato hacia ti es deficiente.
  5. Aceptas migajas de afecto: Te conformas con que te busque a las 11 de la noche en lugar de una cita real.
  6. Pasas por alto que tus valores no coinciden: Él quiere una cosa y tú otra, pero crees que “va a cambiar por ti”.
  7. Ignoras las advertencias de tu círculo cercano: Si todos los que te aman ven banderas rojas, es porque las hay.
  8. Vives de los recuerdos: Te aferras a cómo era al principio y no a cómo te trata hoy mismo.
  9. Te sientes sola aun estando acompañada: Esa sensación de vacío es la señal de que no hay una conexión real.
  10. Postergas tu crecimiento por él: Dejas de hacer cosas que amas para adaptarte a su ritmo de vida.
Enamorada del amor

El problema es que cuando el “enamoramiento” nos nubla la vista, el cerebro se vuelve un experto en justificar lo injustificable.

Getty Images

Tip Cosmo

Haz la “prueba del espejo”. Si tu mejor amiga estuviera viviendo exactamente lo mismo que tú, ¿qué le dirías? A veces somos mejores consejeras para otros que para nosotras mismas.

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