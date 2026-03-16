¿Qué son los hipopresivos y por qué deberías comenzar a hacerlos?

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Su función es sostener órganos como la vejiga, el útero y el recto, además de jugar un papel crucial en la calidad de los orgasmos y el control urinario. Cuando este músculo se debilita pueden aparecer problemas como la incontinencia o la falta de sensibilidad sexual. Descubre lo que Mónica Bandera Bustamante, experta certificada en Low Pressure Fitness (LPF), nos cuenta sobre la importancia y los beneficios de los ejercicios hipopresivos.

“Muchas mujeres solo cuando están en embarazo o post parto piensan en el suelo pélvico o muchas veces no saben qué es. Realmente lo usamos para todo en la vida: si corres, si caminas, si cargas pesas [...] Es un músculo, entonces [...] se debe fortalecer, activar y mantener”, comenta Mónica Bandera.

La revolución de los hipopresivos

Los hipopresivos son mucho más que un ejercicio abdominal. ¿Para qué sirven y cuál es su función? Mónica responda: “Es una técnica que engloba postura y respiración para activar el “core” y así disminuir la presión que se genera hacia el suelo pélvico. Muchas veces maleducamos al cuerpo en la postura, en cómo respiramos con el abdomen y no con el diafragma. Es reeducar al cuerpo; volverle a enseñar cómo respirar y activar de manera consciente.”

Beneficios clave

Mejora sexual

Al aumentar el flujo de sangre de la zona pélvica, la respuesta sexual es más rápida e intensa. Mónica afirma que: “Mucha gente cree que tener dolor en las relaciones sexuales es normal. Trabajando el suelo pélvico tienes mayor sensibilidad en las relaciones, mejora toda la circulación del cuerpo, mejor calidad en los orgasmos. Con esa musculatura fuerte, puedes mejorar la circulación en la zona y aumentar el control muscular, lo que puede traducirse a más placer”, comenta.

Proyección

Es la base de tu alineación corporal. Cuando estos músculos están debilitados, tendemos a colapsar la pelvis y encorvar los hombros, lo que proyecta una energía de cansancio o inseguridad. Al fortalecer con hipopresivos, tu columna se alarga de forma natural, abriendo el pecho y levantando la mirada. Una postura erguida reduce los niveles de cortisol y aumenta la hormona de la confianza, enviando una señal clara al mundo: “estoy presente, estoy segura y soy dueña de mi espacio”. Entrenar tu suelo pélvico es, literalmente, entrenar tu magnetismo.

Recuperación post parto

Ayuda a “juntar” nuevamente los músculos rectos que se separaron, devolviéndole firmeza al abdomen. Durante el parto, los órganos internos y el útero sufren un descenso; con la técnica hipopresiva ayudas a que el útero y la vejiga regresen a su posición original de forma más rápida y efectiva

Cuidar tu suelo pélvico no es opcional, es un acto de amor propio a cualquier edad. Empieza hoy a conectar con tu centro y siente la diferencia en tu salud y tu placer. Si te interesa más información, reconexión post parto o clases personalizadas de hipopresivos encuentra a Mónica Bandera como @moni.bienestarfemenino en Instagram.