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Amor y Sexo

6 Red flags machistas en la intimidad

Identifica las conductas machistas que están apagando tu deseo. Te decimos cómo poner límites reales

Marzo 13, 2026 • 
Scarlet Valencia
red flags en el sexo

Red flags en la intimidad

Getty Images

A menudo pensamos que el machismo solo se manifiesta en comentarios públicos o en la división de tareas, pero el machismo sexual opera bajo la premisa de que el cuerpo femenino es un objeto para el consumo masculino, ignorando que el placer es un derecho compartido. Identificar estas señales no solo salvará tu vida sexual, sino también tu autoestima emocional.

Las señales de alerta que NO son negociables

1. Que se quite el condón sin tu consentimiento. No es un descuido, es una violación a tu seguridad y autonomía. Según la psicología forense, es una forma de agresión sexual que busca imponer el placer del hombre por encima de la salud y el acuerdo previo con la mujer.

2. Una vez que él llega al clímax, la interacción se termina. No hay mimos, no hay reciprocidad y, por supuesto, no se asegura de que tú también hayas llegado. En una relación sana, el placer es un ciclo que no termina hasta que ambos están satisfechos.

3. Si te insiste constantemente o te presiona para realizar fetiches que no te gustan a pesar de que ya dijiste que no te sientes cómoda. El machismo internalizado le hace creer que tiene el “derecho” de convencerte o cansarte hasta que cedas, invalidando tu capacidad de poner límites.

4. Comentarios sobre tu vello corporal, el olor de tu zona íntima o la “firmeza” de tus pechos mientras están en la cama. Estas críticas “disfrazadas” son una técnica de manipulación para bajarte la seguridad y que sientas que debes “agradecer” que él esté contigo. Un hombre que te respeta celebra tu cuerpo real, no lo compara con la estética del cine erótico.

5. Cuando te tensas o intentas cambiar de posición porque te duele y él sigue como si nada. La falta de empatía sexual es una red flag de narcisismo. Si no es capaz de leer tu cuerpo en el momento más vulnerable, es muy probable que no le importe tu bienestar en ninguna otra área de la vida.

6. Quiere que actúes de cierta forma, que digas frases específicas o que te muevas como las actrices de cine erótico. Está teniendo sexo con una fantasía, no contigo. Esta despersonalización es una de las formas más sutiles de machismo, donde tu placer se sacrifica para que él pueda vivir su guion mental.

Si detectas estas señales, no intentes “educarlo” si él no muestra apertura. La intimidad debe ser un lugar seguro; sin respeto, no hay acceso.

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