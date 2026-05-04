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Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo a los 53 y comparte sus miedos: “Tengo que vivir hasta los 107 años”

Cameron Diaz y su esposo Benji Madden agrandan a la familia y con un mensaje en Instagram confirman la llegada de su tercer hijo.

Mayo 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo a los 53 años

Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo a los 53 años

Getty Images

Cameron Diaz y el músico Benji Madden han estado juntos desde hace más de 10 años, y juntos han formado una hermosa familia donde comparten la paternidad de Radix de 6 años, Cardinal de 2, con quienes celebran la llegada de un tercer integrante.

La pareja ha compartido a través de Instagram la llegada de su tercer hijo, Nautas Madden, sorprendiendo a su millones de fans en el mundo, pues también coincide con el regreso de la actriz de 53 años al cine, tras varios años de ausencia.

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Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo a los 53 años

Fue Benji de 47, quien dio a conocer la emocionante noticia en su perfil de Instagram, con un mensaje que deja ver a la luz su enorme felicidad por darle la bienvenida a un integrante más a su hermosa familia.

Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy afortunados de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, escribió el cantante junto a un carrusel de fotos.

Nos encanta la vida en familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! Lo estamos pasando de maravilla. Les enviamos nuestros mejores deseos. —La familia Madden”, añadió Benji.

Los miedos de Cameron Díaz al convertirse en madre a una edad madura

Cameron fue una de las actrices más queridas de Hollywood durante los 2000, y el camino a la maternidad fue un proceso bastante largo, pues ya tenía más de 40 años cuando se convirtió en madre por primera vez, cumpliendo un anhelado sueño que dividió opiniones.

Durante años, Cameron anhelaba ser madre”, comentó una fuente a la revista People cuando nació su segundo hijo. “Se emociona mucho al hablar del largo camino hacia la maternidad”.

Aunque ha mantenido la privacidad de sus hijos, Cameron ha hablado abiertamente sobre la maternidad en una etapa más tardía, incluso bromeó en una entrevista con Naomi Campbell que espera vivir más de 100 años para poder acompañar a sus hijos el mayor tiempo posible.

Cuando tienes mi edad y decides hacerlo, es una verdadera elección”, dijo. “Realmente tienes que esforzarte mucho para conseguirlo. La única presión que tengo es la de vivir hasta los 107 años, ¿sabes? ¡Así que ninguna presión!”.

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