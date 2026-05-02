Canciones para sanar, soltar y brillar más que nunca después de tu ex

La música puede ser una herramienta clave para afrontar una ruptura amorosa, ya que ayuda a comprender y expresar las emociones de una forma mucho más clara, por eso existen tantas canciones inspiradas tanto en el amor como en el desamor.

Realizar un recorrido musical que va del desahogo emocional al empoderamiento, siempre acompaña el proceso de sanar, soltar y volver a brillar después de tener el corazón roto y sentir el dolor de la decepción.

Te podría interesar: Las 10 mejores canciones que te ayudan a manifestar dinero y abundancia

Canciones para superar una ruptura amorosa

Cada canción es un paso en el proceso de sanación: un puente entre quien fuiste y quien estás por ser, pues con la playlist correcta, después de una ruptura también se puede renacer.

Flowers de Miley Cyrus

Es un himno de amor propio tras una ruptura, la letra de la canción habla de aprender a cuidarte, valorarte y encontrar felicidad sin depender de alguien más.

Traitor de Olivia Rodrigo

La canción explora ese momento en el que entiendes que tu ex ya estaba involucrado con alguien más antes de terminar, dejando una sensación de engaño y dolor, acompañándote en tu proceso de aceptación.

Thank u, next de Ariana Grande

En lugar de centrarse en el dolor, la canción agradece a las relaciones pasadas por lo que enseñaron y apuesta por el crecimiento personal. Su mensaje es claro: soltar también es avanzar, y cada historia deja algo valioso antes de seguir adelante.

Lose You To Love Me de Selena Gomez

La canción retrata el dolor de una relación que se rompe, pero también la claridad que llega después, cuando eliges priorizar tu bienestar emocional. Es un tema de cierre, sanación y amor propio.

Despechá de Rosalía

Esta canción habla de dejar atrás a quien no te valoró y elegir disfrutar la vida sin ataduras, pues más que tristeza, transmite actitud: soltar, divertirte y seguir adelante sin mirar atrás.

Mr. Perfectly Fine de Taylor Swift

Es una canción cargada de ironía sobre ese ex que parece estar perfectamente bien mientras tú aún lidias con la ruptura, la letra expone la frustración de ver a la otra persona seguir adelante sin dificultad, convirtiendo el enojo en una forma de catarsis emocional.

Fix You de Coldplay

La canción habla de apoyo, pérdida y vulnerabilidad, acompañando ese momento en el que intentas sostener, o soltar, una relación desde el cuidado emocional.

Don’t Start Now de Dua Lipa

La canción marca ese momento en el que ya superaste a tu ex y no estás dispuesta a dejarlo regresar. Su mensaje es claro: seguiste adelante, estás mejor que nunca y no hay vuelta atrás.

Dales play y sana por completo tu corazón.