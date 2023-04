¿Tu ex merece una segunda oportunidad?

Todas las mujeres en algún momento hemos pensando en perdonar a aquella persona que nos hizo daño pero que, por alguna razón, seguimos queriendo. Las segundas oportunidades no siempre salen mal, solamente tienes que evaluar la situación para darte cuenta si tu ex pareja ha modificado ciertos comportamientos.

¿La segunda es la definitiva?

¡Es inevitable cometer errores en esta vida! De hecho, para eso están diseñados los tropiezos, para que poco a poco vayas modificando los comportamientos que no te hacen bien ni a ti, ni a las personas que amas. Si tu ex decidió reaparecer en tu vida con una nueva versión remasterizada, quizá sea buena idea darte una segunda oportunidad, será como conocer a alguien de nuevo.

Tienes que tener mucho cuidado, pues quizá solamente está fingiendo para recuperarte de nuevo; date el tiempo para asegurarte que realmente ha aprendido las lecciones que la vida decidió darle. ¡No te dejes llevar por tus impulsos!

¿Vale la pena intentarlo?

Antes de decidir si vale la pena o no intentarlo, debes analizar su relación; los motivos por los que terminaron, cómo era contigo, quién cometió más equivocaciones, ¿realmente eras feliz?, ¿te ves de su mano en un futuro?, entre otros cuestionamientos que te tienes que plantear antes de dar tu brazo a torcer.

Recuerda que la sinceridad es lo más importante, podrás mentirle a todo el mundo, menos a ti. A veces dejas que tu corazón sea el que hable, pero para tomar esta decisión también es necesario que convoques a la razón para que en conjunto puedan llegar a un veredicto final.

Focos rojos

No vale la pena darle otra oportunidad a tu ex cuando te da la certeza de que todo será lo mismo. Es fácil detectarlo, pasaron tiempo juntos y sabes perfectamente cuál es tu talón de Aquiles; quizá sean los celos, las mentiras, otras mujeres, el control, la falta de compromiso, en fin, podemos mencionar muchos defectos, si logras observar algún destello que te asegure que no ha modificado sus comportamientos ¡sal corriendo!

Cada situación es muy particular, solo tú tienes la respuesta, no te mientas y continúa tu camino; puede ser sola o de la mano del hombre que amas.