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¡Britney Spears podría ir a la cárcel! Estos son los cargos que enfrenta tras su detención

Tras ser detenida e ingresar a rehabilitación, Britney Spears tendrá que enfrentar la justicia para evitar ir a la cárcel, ¿qué está pasando con la cantante?

Mayo 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Estos son los cargos contra Britney Spears que podrían llevarla a la cárcel

Estos son los cargos contra Britney Spears que podrían llevarla a la cárcel

Getty Images

El pasado mes de marzo, Britney Spears fue detenida cerca de su residencia en California, más tarde la cantante decidió ingresar a rehabilitación, contando con el apoyo de sus hijos; sin embargo, se ha reportado que decidió dejar la clínica antes de tiempo.

Ahora se han revelado las acusaciones en contra de Spears, quien tendrá que enfrentarse a la justicia si quiere evitar la cárcel, ¿qué es lo que tiene que hacer la cantante para evitar la prisión? Esto han explicado sus abogados sobre el caso.

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Estos son los cargos contra Britney Spears que podrían llevarla a la cárcel

La cantante de 44 años, conocida por éxitos como “Oops!… I Did It Again”, fue arrestada la noche del 4 de marzo; sin embargo, quedó en libertad a la mañana siguiente, uno de sus representantes declaró: “se trata de un incidente lamentable y totalmente inexcusable”.

Este jueves Britney fue acusada formalmente por la fiscalía del condado de Ventura, de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas; sin embargo, la cantante podría evitar la cárcel si acepta un acuerdo de culpabilidad, una opción común en casos sin antecedentes, sin heridos, con bajo nivel de alcohol en sangre y cuando el acusado busca rehabilitación.

La audiencia se realizará el lunes en un tribunal del condado de Ventura, y Britney no está obligada a asistir, ya que al tratarse de una infracción menor puede ser representada por su abogado.

Britney también tendría que asistir a un curso de seguridad vial ordenado por el tribunal y pagar una multa.

Las adicciones de Britney Spears

En sus memorias de 2023, Britney Spears negó haber consumido drogas duras o tener problemas con el alcohol, aunque admitió usar Adderall. Tras su crisis de 2007, quedó bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, que controló su vida y finanzas hasta 2021, cuando un tribunal de Los Ángeles puso fin a la medida tras el impulso del movimiento “Liberen a Britney”.

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