El gesto de amor y apoyo de los hijos de Britney Spears mientras se encuentra en rehabilitación

Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento tras haber sido arrestada por conducir bajo la influencia (DUI) en Ventura, California, el pasado 4 de marzo, y aunque fue liberada al día siguiente, su equipo calificó el incidente como “completamente inexcusable”.

De acuerdo con su círculo cercano, Britney está intentando retomar el rumbo de su vida tras ganar la batalla contra su padre, quien tenía su tutela y total control sobre sus finanzas y proyectos personales y profesionales.

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Britney Spears ingresa a rehabilitación tras ser arrestada

El arresto representó un nuevo tropiezo para Britney, ya que su comportamiento irregular en redes sociales ha preocupado a sus fans desde que terminó su tutela en 2021; sin embargo, a través de un comunicado, sus representantes han asegurado que la cantante está decidida a sanar para tener una nueva vida junto a sus hijos.

“Britney va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso en un cambio largamente esperado que necesita ocurrir en la vida de Britney. Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”, dice el comunicado. “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario desde hace tiempo para prepararla para el éxito y el bienestar”.

Los hijos de Britney Spears le dan todo su apoyo y cariño mientras está en rehabilitación

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James, han estado bajo atención mediática por la situación de su madre, pero recientemente demostraron su apoyo al ser clave en la decisión de que la cantante ingresara a rehabilitación.

“Ella estaba muy alterada y conmocionada después de su arresto. Y está aterrorizada de ir a la cárcel. Le ha llevado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción”, reveló una fuente a la revista People.

El medio también reveló que sus hijos no sólo se han mostrado preocupados por la cantante, también lograron convencerla para que asistiera a rehabilitación, pues su único objetivo es verla feliz y saludable.

“Sus hijos fueron una gran parte para que ella fuera a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté saludable”, asegura el medio.

Personas cercanas a Britney aseguran que la cantante se siente más feliz ahora que sus hijos están de nuevo junto a ella, y aunque aún le falta mucho por trabajar en su salud mental, está decidida a estar bien para disfrutar de su familia.