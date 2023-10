Una fuente cercana a Justin Timberlake reveló cómo tomó el actor el hecho de que Britney Spears diera a conocer los detalles de su aborto

Britney Spears está en los titulares de los principales medios de comunicación debido a que las primeras confesiones de sus memorias plasmadas en el libro The Woman In Me fueran reveladas. Una de las más impactantes fue sobre Justin Timberlake, pues la intérprete de Toxic reveló que se embarazó del integrante de NSYNC cuando se encontraban en una relación pero que tuvo que abortar debido a que el artista “no quería ser padre”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Britney Spears. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

La artista describió aquella experiencia como una de las cosas más agonizantes que ha experimentado en su vida. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, dijo.

Así reaccionó Justin Timberlake después de que Britney Spears hiciera público su aborto

Una fuente reveló a ET que Justin Timberlake “está tratando de no preocuparse” por las confesiones de Britney Spears en The Woman in Me.

“Justin se ha centrado en su propia familia y ha tratado de no preocuparse por las memorias de Britney. En los últimos años, Justin ha tratado de apoyar a Britney desde la distancia. Salieron hace mucho tiempo, pero él todavía la respeta. Justin y [su esposa Jessica Biel] solo quieren que todos crezcan y evolucionen en lugar de seguir sacando a relucir el pasado”.

Antes de que se dieran a conocer los detalles sobre el aborto de Britney Spears, Page Six reveló que una fuente le dijo a Page Six que Justin tenía “curiosidad” sobre lo que su ex iba a incluir en sus nuevas memorias, e incluso estaba un poco “preocupado” por eso. “Tiene mucha curiosidad por saber qué revelará ella sobre su relación. Lo está carcomiendo”, compartió la fuente.