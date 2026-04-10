Los hijos de Britney Spears rompen con el apellido “Federline” tras reconciliarse con su madre

Britney Spears está viviendo uno de sus mayores sueños como madre: la reconciliación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, ambos criados por su padre, Kevin Federline, quien supuestamente los habría mantenido alejados de la cantante durante años.

Tras su reciente acercamiento y reconciliación, los hijos de Britney habrían decidido dejar de usar el apellido Federline y adoptar Spears, el apellido de la cantante, un hecho que no pasó desapercibido por sus fans y que está dando mucho de qué hablar.

Hijos de Britney Spears deja de usar el apellido Federline y lo cambian por Spears

De acuerdo con el medio Us Weekly, Sean Preston de 20 años y Jayden James de 19, han adoptado el apellido Spears, como una forma de demostrar apoyo incondicional a Britney, después de haber permanecido distanciados por años.

Los fans de la cantante se dieron cuenta de este cambio cuando Sean Preston cambió su apellido en Instagram, identificándose ahora como Sean P. Spears; sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de que este cambio sea de manera legal.

El renovado vínculo coincide con el reciente arresto de Britney en marzo de 2026; sin embargo, tras el incidente, su equipo aseguró que priorizaría a su familia, y desde entonces ha compartido más contenido junto a sus hijos en redes sociales.

“Está muy agradecida de tenerlos en su vida. Se siente completa otra vez”, añadió el medio.

¿Por qué Britney Spears estaba distanciada de sus hijos?

Tras el divorcio de Spears y Federline, el exbailarín obtuvo la custodia mayoritaria y los hijos vivieron con él durante años, lo que deterioró su relación con la cantante; sin embargo, la situación cambió recientemente, ya que Spears logró reconectar primero con Jayden en 2024 y después con Sean Preston.

Una fuente explicó a la prensa estadounidense: “Los chicos están madurando y quieren a su madre en sus vidas, y Britney está realmente feliz por eso”.

La nueva cercanía también beneficia a los hijos de la cantante, ya que Jayden James estaría interesado en iniciar una carrera musical y su madre ya estaría apoyándolo activamente.

“Definitivamente quiere que él utilice sus antiguas relaciones para que esté protegido y tenga una guía en este proceso”.