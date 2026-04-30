La verdadera Emily de El diablo viste a la moda rompe el silencio: Leslie Fremar se siente traicionada

El personaje de Emily Charlton, interpretado por Emily Blunt, se ha convertido en uno de los favoritos de ‘El Diablo viste a la moda’, una de las películas que ha marcado a más de una generación y que acaba de estrenar su tan esperada secuela.

Sin embargo, no todos están felices con esta historia, Leslie Fremar, la mujer en la que supuestamente está inspirado el personaje, ha roto el silencio tras 20 años de silencio y habla del libro y la película que “expusieron su vida”.

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Leslie Fremar, la verdadera Emily de El Diablo viste a la moda rompe el silencio

Días antes del estreno de ‘El Diablo viste a la moda 2’, Leslie tuvo una entrevista para el podcast The Run-Through de la revista Vogue, donde habló por primera vez del libro y la película que supuestamente expusieron su vida.

“Sé que soy yo. Soy Emily”, declaró ante Chloe Malle, actual directora de Vogue tras la salida de Anna Wintour.

Leslie fue quien contrató a Lauren Weisberger, la autora del libro en el que se basó la película, y trabajó durante ocho meses con ella, experiencia que sirvió de base para la dinámica entre Emily y Andy en El diablo viste a la moda.

“Definitivamente le dije a Lauren que un millón de chicas matarían por ese trabajo”, citó. “Esa era definitivamente mi frase porque yo realmente lo creía, y sabía que ella no necesariamente quería estar ahí”.

Leslie también recordó cómo fue la reacción de Anna Wintour cuando descubrió que Lauren había escrito un libro sobre ellas.

“Wintour dijo: ‘¿Quién es Lauren Weisberger?’ Y yo le dije: ‘Era tu asistente junior’. Y ella me respondió: ‘Bueno, escribió un libro sobre nosotras, y tú sales peor que yo’”, relató en el podcast. “Quería hacer más preguntas, pero no puedes hacerle tantas preguntas”.

Leslie admitió que cuando lo leyó, se sintió traicionada y expuesta: “Aunque alguien obviamente la aconsejó para que lo convirtiera en ficción, estaba realmente basado en muchas cosas que yo viví, que ella vivió.

Probablemente no era muy agradable, y probablemente andaba muy nerviosa porque sentía que también tenía que hacer su trabajo”, sostuvo. “Eso para mí era muy frustrante, y el libro se sintió como una traición”.

Leslie Fremar, la verdadera Emily de El Diablo viste a la moda rompe el silencio Getty Images

¿A qué se dedica Leslie Fremar?

Leslie Fremar se dedica a ser estilista de celebridades, se ha convertido en una mujer influyente en la industria de la moda, encargada de crear la imagen pública de actrices y figuras del entretenimiento: selecciona vestuario para alfombras rojas, campañas, editoriales y apariciones públicas.

Ha trabajado con nombres importantes de Hollywood, ayudando a definir su estilo y presencia frente a las cámaras.