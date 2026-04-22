Sydney Sweeney es eliminada de ‘El diablo viste a la moda 2’ y otras señales de que su carrera está en declive

De acuerdo con medios como Variety o The Hollywood Reporter, ‘El Diablo viste a la moda 2’ cuenta con varios cameos de celebridades de alto perfil, entre ellos resaltan Lady Gaga, Anna Wintour, Naomi Campbell y Donatella Versace.

Y aunque Sydney Sweeney también grabó un cameo como ella misma junto a Emily Blunt, quien interpreta a Emily Charlton, se ha confirmado que esta escena de 3 minutos fue completamente eliminada de la edición final, desatando los rumores de un supuesto declive de su carrera en Hollywood.

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Sydney Sweeney es eliminada de ‘El diablo viste a la moda 2’

De acuerdo con Entertainment Weekly, Sydney, que se hizo famosa por su papel de Cassie en Euphoria, filmó una escena para el inicio de la película, pero fue eliminada por completo debido a una “decisión creativa”.

La participación de Sweeney buscaba atraer a audiencias más jóvenes y conectar con el entorno digital y de la moda actual, pero su historia no encajó con la trama principal, por lo que fue eliminada en la edición final.

¿Es el fin de la carrera de Sydney Sweeney en Hollywood?

Aunque Sydney llegó a posicionarse como una gran promesa de la actuación en Hollywood, actualmente atraviesa un periodo en donde su exposición mediática ha puesto en jaque su imagen.

Entre 2022 y 2024, la actriz alcanzó su punto más alto: se volvió un fenómeno cultural como Cassie en Euphoria, obtuvo reconocimiento crítico con The White Lotus y protagonizó Anyone But You, que superó los 220 millones de dólares en taquilla; sin embargo, su historia ha dado un giro inesperado.

A partir de 2024, la carrera de Sydney mostró altibajos: Madame Web fue un fracaso total, otros proyectos tuvieron bajo rendimiento y surgió la percepción de malas elecciones de proyectos, y aunque logró recuperarse parcialmente con The Housemaid, no logró revertir del todo el impacto en su imagen como “la gran promesa”.

Pero no todo ha sido malos proyectos, su imagen también se ha visto manchada por las críticas negativas a su campaña con American Eagle, polémica por su registro político en Florida y una sobreexposición que generó fatiga en el público, transformando su imagen de “promesa imparable” a un tema debatido en redes.

Aunque muchos creen que su carrera está por terminar, otros creen que sólo está pasando por un mal momento, pues cuenta con su propia productora Fifty-Fifty Films, además de otros negocios que podrían impulsarla de nuevo.