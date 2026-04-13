Fans cancelan a Sydney Sweeney por perturbadora escena en Euphoria 3: “Esto es humillante”

Este domingo 12 de abril, se estrenó el primer capítulo de la esperada tercera temporada de Euphoria, generando las primeras críticas negativas contra el drama juvenil, protagonizadas por la polémica Sydney Sweeney y el creador Sam Levinson.

Y es que los fans han reaccionado con indignación ante las escenas de Cassie, el personaje interpretado por Sweeney, calificándolas como humillantes y fuera de lugar, la controversia ha sido tal que incluso el creador y guionista de Euphoria también ha sido fuertemente señalado.

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Cancelan a Sydney Sweeney por escenas de Cassie en Euphoria 3

La tercera temporada de Euphoria se sitúa 5 años después del final de la segunda temporada, donde los personajes están recién graduados y están desesperados por ganar dinero y forjar identidades más allá de las tóxicas relaciones escolares de las que no pueden dejar atrás.

Tal es el caso de Cassie, que se encuentra preparando su soñada boda con Nate (Jacob Elordi), y para conseguir más dinero para el gran evento y ganar atención, decide hacer contenido para adultos en OnlyFans.

En la escena, Cassie le informa a Nate que quiere abrir una cuenta de OnlyFans para recaudar dinero para su boda, y después de una discusión, él finalmente accede pero con la condición de que solo muestre su “cara bonita”.

Sin embargo, el contenido de Cassie la muestra en imágenes explícitas de sí misma posando con collares de perros y lencería, incluso vestida de bebé, lo que ha causado la indignación de los fans.

Las reacciones a las escenas de Sydney Sweeney en Euphoria 3

Los fans no han dudado en mostrar su descontento con las escenas de Cassie en la tercera temporada, señalando a Sydney como una pésima actriz y al creador de la serie, Sam Levinson.

Algunos de los mensajes que los fans han compartido en las redes sociales dicen cosas como:

“Nunca pensé que volvería a importarme Sydney Sweeney, pero de alguna manera Sam Levinson me ha hecho sentir pena por ella”.

“Sam Levinson debe ODIAR a Sydney Sweeney Jesucristo”.

“La primera escena de Sydney Sweeney en este episodio de estreno de la tercera temporada de Euphoria resume un poco todos los problemas de Sam Levinson como cineasta”.

"¿No se ha torturado ya suficiente Sydney Sweeney a sí misma y a todos nosotros? Sydney Sweeney, eres una vergüenza para las mujeres.”

“No, Sydney Sweeney se apuntó a un ritual de humillación, esto es una locura”.

“Le hicieron un mal trabajo a Cassie”.

La controversia no es nada nuevo para Euphoria, que ha construido su marca al empujar límites, pero este podría ser el momento en que incluso los fans más leales digan que se pasó de la raya.