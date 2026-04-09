Zendaya y Sydney Sweeney reviven rumores de rivalidad, ¿por qué no se toleran?

Tras cuatro años de espera, la premiere de la tercera temporada de Euphoria se celebró en el TCL Chinese Theatre, en Los Ángeles, donde se reunieron los protagonistas, fans y periodistas para celebrar el estreno de nuevos capítulos el próximo 12 de abril.

Sin embargo, a diferencia de otros estrenos del drama juvenil, donde el elenco solía mostrarse cercano, esta vez ocurrió lo contrario: los fans percibieron una clara distancia entre los actores y, especialmente, entre Zendaya y Sydney Sweeney, lo que reavivó los rumores de una posible rivalidad.

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Zendaya y Sydney Sweeney se evitan en la alfombra roja de Euphoria

Una fuente ha revelado al medio The Sun que no es sorpresa que Zendaya y Sydney se hayan evitado en la alfombra, pues lo mismo ocurrió durante el rodaje de la serie, donde trataron de limitar su interacción en las escenas.

“Ya existían tensiones desde hace tiempo… Apenas se cruzaron durante el rodaje de la tercera temporada”, declaró el medio y continuó: “Durante la gira de prensa, se minimizan las interacciones entre ambos para evitar situaciones incómodas ante las cámaras. Los periodistas tienen prohibido preguntar sobre las tensiones entre Zendaya y Sydney”.

¿Cuál es el origen de la enemistad entre Zendaya y Sydney Sweeney?

Se dice que el principal factor de la enemistad entre las actrices de Euphoria, es nada más y nada menos que Tom Holland, el prometido de Zendaya, pues se dice que fue el objeto del deseo de Sydney.

“Era un secreto a voces que Sydney sentía atracción por Tom y coqueteaba con él cuando venía al set. Eso no le sentó nada bien a Zendaya. Desde entonces, prácticamente no se han visto en público”, reveló el medio.

Sin embargo, las diferencias políticas también podrían haber influido en la relación: Zendaya ha criticado abiertamente las políticas de Donald Trump, mientras que Sydney ha sido vinculada al entorno republicano.

Esta distancia ideológica, en un contexto político tenso, podría haber generado fricciones entre ambas.