TEST: ¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

La esperada secuela de El Diablo viste a la moda está por llegar a los cines, lista para recordarnos que detrás del brillo, el lujo y las tendencias, la industria de la moda sigue siendo un terreno ferozmente competitivo, donde la exigencia y la ambición pesan más que cualquier idealización.
Emily y Andy son el claro ejemplo de cómo se puede sobrevivir, no solo en el mundo de la moda, sino también en cualquier área laboral, donde la competencia y las exigencias son cada vez más intensas.
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¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro
Si te gustaría descubrir con cuál de las asistentes de Miranda Priestly compartes habilidades de sobrevivencia, resuelve este revelador test y descubre si eres una Emily o una Andy en el mundo laboral.
Lunes por la mañana y tienes mil pendientes. Tú:
a) Ya tienes todo organizado desde el domingo y sabes exactamente qué hacer.
b) Improvisas, pero confías en que resolverás sobre la marcha.
Tu jefa te pide algo imposible en tiempo récord. Tú:
a) Lo haces sin cuestionar y buscas la forma de que quede perfecto.
b) Te estresas, pero intentas encontrar una solución creativa.
En el trabajo, lo más importante para ti es:
a) Destacar, crecer y ser la mejor.
b) Aprender, disfrutar y mantener tu esencia.
Tu estilo personal es:
a) Pulido, impecable y siempre pensado.
b) Cómodo, auténtico y en evolución.
Cometes un error importante. Tú:
a) Te frustras mucho contigo misma y buscas corregirlo de inmediato.
b) Lo tomas como aprendizaje, aunque te afecte.
Tus compañeros te describirían como:
a) Exigente, eficiente y directa.
b) Amable, adaptable y genuina.
Si tienes que elegir entre trabajo o vida personal:
a) El trabajo, sin dudarlo (al menos por ahora).
b) Intentas equilibrar ambos, aunque no siempre sea fácil.
RESULTADOS
Mayoría de A
Eres perfeccionista y feroz como Emily, te caracterizas por ser disciplinada, ambiciosa y extremadamente eficiente, y sabes lo que quieres y no temes hacer sacrificios para lograrlo. Eso sí, ojo con el estrés y la autoexigencia.
Mayoría de B
Soñadora y valiente como Andy, te gusta ser flexible, curiosa y estás en constante crecimiento, y te adaptas a los cambios sin perder tu esencia, lo que te permite evolucionar sin dejar de ser tú.