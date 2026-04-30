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TEST: ¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

En el mundo laboral hay dos formas de sobrevivir: con la precisión implacable de Emily o con la evolución inesperada de Andy, ¿cuál eres tú?

Abril 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

20th Century Fox

La esperada secuela de El Diablo viste a la moda está por llegar a los cines, lista para recordarnos que detrás del brillo, el lujo y las tendencias, la industria de la moda sigue siendo un terreno ferozmente competitivo, donde la exigencia y la ambición pesan más que cualquier idealización.

Emily y Andy son el claro ejemplo de cómo se puede sobrevivir, no solo en el mundo de la moda, sino también en cualquier área laboral, donde la competencia y las exigencias son cada vez más intensas.

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¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

Si te gustaría descubrir con cuál de las asistentes de Miranda Priestly compartes habilidades de sobrevivencia, resuelve este revelador test y descubre si eres una Emily o una Andy en el mundo laboral.

Lunes por la mañana y tienes mil pendientes. Tú:

a) Ya tienes todo organizado desde el domingo y sabes exactamente qué hacer.
b) Improvisas, pero confías en que resolverás sobre la marcha.

Tu jefa te pide algo imposible en tiempo récord. Tú:

a) Lo haces sin cuestionar y buscas la forma de que quede perfecto.
b) Te estresas, pero intentas encontrar una solución creativa.

En el trabajo, lo más importante para ti es:

a) Destacar, crecer y ser la mejor.
b) Aprender, disfrutar y mantener tu esencia.

Tu estilo personal es:

a) Pulido, impecable y siempre pensado.
b) Cómodo, auténtico y en evolución.

Cometes un error importante. Tú:

a) Te frustras mucho contigo misma y buscas corregirlo de inmediato.
b) Lo tomas como aprendizaje, aunque te afecte.

Tus compañeros te describirían como:

a) Exigente, eficiente y directa.
b) Amable, adaptable y genuina.

Si tienes que elegir entre trabajo o vida personal:

a) El trabajo, sin dudarlo (al menos por ahora).
b) Intentas equilibrar ambos, aunque no siempre sea fácil.

¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

¿Eres Emily o Andy? Descubre qué asistente de Miranda Priestly llevas dentro

Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for The Walt Disney Company Limited

RESULTADOS

Mayoría de A

Eres perfeccionista y feroz como Emily, te caracterizas por ser disciplinada, ambiciosa y extremadamente eficiente, y sabes lo que quieres y no temes hacer sacrificios para lograrlo. Eso sí, ojo con el estrés y la autoexigencia.

Mayoría de B

Soñadora y valiente como Andy, te gusta ser flexible, curiosa y estás en constante crecimiento, y te adaptas a los cambios sin perder tu esencia, lo que te permite evolucionar sin dejar de ser tú.

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