5 pedicuras elegantes y en tendencia que amarás esta temporada

Con la llegada de la primavera y el verano, las sandalias vuelven a tomar protagonismo y, con ellas, el detalle que nunca pasa desapercibido: la pedicura para lucir pies lindos e impecables que hablen de tu estilo personal.

El minimalismo, combinado con sutiles toques creativos, se convierte en la clave para elevar cualquier look, logrando unos pies impecables que irradian elegancia y mucho estilo en esta temporada veraniega, donde el calor es el gran protagonista.

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Ideas de pedicuras elegantes y en tendencia para primavera 2026

Estas son algunas propuestas en tendencia que podrían inspirarte para conseguir un pedicura llena de elegancia y estilo.

Nude pulido

Los tonos nude siguen reinando por una razón: combinan con todo y alargan visualmente el pie. Beige, rosa lechoso o durazno suave son opciones perfectas para un acabado limpio, sofisticado y atemporal. Ideal si buscas una estética discreta pero impecable.

Rojo cereza

El rojo nunca se va, es un clásico que se reinventa, y esta temporada se lleva en su versión más profunda y brillante. El rojo cereza aporta un aire sofisticado sin ser demasiado llamativo, logrando ese equilibrio entre sensualidad y elegancia.

Micro french:

La pedicura francesa regresa con una actualización sutil: líneas más delgadas y delicadas. Este “micro french” se adapta perfecto a los pies, creando un acabado refinado y contemporáneo que se ve tan bien en blanco clásico como en tonos metálicos o pasteles.

Tonos metálicos suaves

Olvídate del glitter excesivo, ahora el brillo se lleva en versiones más suaves como el champán, dorado pálido o plata satinada. Estos tonos reflejan la luz de forma elegante, convirtiéndose en el complemento ideal para eventos o vacaciones.

Pasteles minimalistas

Colores como lavanda, azul cielo o verde menta llegan en acabados cremosos y sin diseños recargados. Son perfectos para darle un toque fresco y juvenil al look sin perder la sofisticación.

Más allá de la tendencia, la clave está en elegir un estilo que refleje tu personalidad y cuidar los detalles: uñas bien limadas, cutículas hidratadas y un acabado prolijo.