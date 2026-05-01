Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

5 pedicuras elegantes y en tendencia que amarás esta temporada

Esta temporada los pies también hablan, y con una pedicura linda y bien cuidada, pueden hacerlo con mucho estilo.

Mayo 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de pedicuras elegantes y en tendencia para primavera 2026

Ideas de pedicuras elegantes y en tendencia para primavera 2026

Getty Images

Con la llegada de la primavera y el verano, las sandalias vuelven a tomar protagonismo y, con ellas, el detalle que nunca pasa desapercibido: la pedicura para lucir pies lindos e impecables que hablen de tu estilo personal.

El minimalismo, combinado con sutiles toques creativos, se convierte en la clave para elevar cualquier look, logrando unos pies impecables que irradian elegancia y mucho estilo en esta temporada veraniega, donde el calor es el gran protagonista.

Te podría interesar: Uñas jacaranda: 8 ideas chic que son tendencia en primavera y vas a querer llevar

Ideas de pedicuras elegantes y en tendencia para primavera 2026

Estas son algunas propuestas en tendencia que podrían inspirarte para conseguir un pedicura llena de elegancia y estilo.

Nude pulido

Los tonos nude siguen reinando por una razón: combinan con todo y alargan visualmente el pie. Beige, rosa lechoso o durazno suave son opciones perfectas para un acabado limpio, sofisticado y atemporal. Ideal si buscas una estética discreta pero impecable.

Rojo cereza

El rojo nunca se va, es un clásico que se reinventa, y esta temporada se lleva en su versión más profunda y brillante. El rojo cereza aporta un aire sofisticado sin ser demasiado llamativo, logrando ese equilibrio entre sensualidad y elegancia.

Micro french:

La pedicura francesa regresa con una actualización sutil: líneas más delgadas y delicadas. Este “micro french” se adapta perfecto a los pies, creando un acabado refinado y contemporáneo que se ve tan bien en blanco clásico como en tonos metálicos o pasteles.

Tonos metálicos suaves

Olvídate del glitter excesivo, ahora el brillo se lleva en versiones más suaves como el champán, dorado pálido o plata satinada. Estos tonos reflejan la luz de forma elegante, convirtiéndose en el complemento ideal para eventos o vacaciones.

Pasteles minimalistas

Colores como lavanda, azul cielo o verde menta llegan en acabados cremosos y sin diseños recargados. Son perfectos para darle un toque fresco y juvenil al look sin perder la sofisticación.

Más allá de la tendencia, la clave está en elegir un estilo que refleje tu personalidad y cuidar los detalles: uñas bien limadas, cutículas hidratadas y un acabado prolijo.

Te puede interesar...
cuidar uñas después gelish o acrílico
Moda y Belleza
Cómo cuidar tus uñas después de un gelish o acrílico
Febrero 18, 2022
 · 
Regina Barberena
mani-frances-con-brillos.jpg
Moda y Belleza
Ideas de mani para mujeres que les gustan las uñas discretas y con un toque de estilo
Abril 03, 2021
 · 
Cosmopolitan
Remueve las uñas de gel en casa sin dañar las naturales
Moda y Belleza
Remueve las uñas de gel en casa sin dañar las naturales
Septiembre 01, 2015
 · 
Cosmopolitan

pedicura
Melisa Velázquez
Te sugerimos
¿Qué significa el “flequillo post-ruptura” y cómo impacta a tu corazón roto?
Moda y Belleza
El “flequillo post-ruptura”: lo que realmente significa este cambio, según la psicología
Abril 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas confetti para un toque festivo a tu manicure primaveral
Moda y Belleza
Uñas confetti: el manicure con puntos que está arrasando (y 10 ideas que lo prueban)
Abril 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué es el Ozempic face?
Moda y Belleza
¿Qué es el Ozempic face? Esto le pasa a tu rostro cuando bajas de peso con el medicamento
Abril 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
mujer con los labios partidos aplicando bálsamo labial
Moda y Belleza
Labios partidos: ¿por qué se parten y cómo curar la resequedad?
Abril 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia