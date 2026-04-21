Los 5 tonos de ropa que demuestran que tienes el control de tu vida, según la psicología

La ropa es más que solo una vestimenta, es nuestra armadura de guerra. Entrar a una oficina o a una primera cita no es lo mismo si vas de amarillo que si vas en un tono que proyecte que eres la jefa. La psicología del color es una herramienta de manipulación positiva que las mujeres exitosas usamos a diario. Si quieres proyectar que tienes cada aspecto de tu vida bajo control, tienes que conocer estos cinco tonos que alteran la percepción de quien te mira.

El azul marino es, sin duda, el color de la competencia. Según la psicóloga del color Angela Wright, este tono comunica inteligencia, eficiencia y calma bajo presión. Es el color de alguien que no necesita gritar para que la escuchen. Por otro lado, el negro sigue siendo el rey de la autoridad y el misterio. Proyecta una barrera de protección y sofisticación; una mujer de negro se percibe como alguien que guarda secretos poderosos y tiene fronteras claras.

Este tono comunica inteligencia, eficiencia y calma bajo presión. Getty Images

Si buscas proyectar una autoridad más agresiva y apasionada, el rojo es tu aliado. Un estudio de la Universidad de Rochester confirma que el rojo aumenta la atención y la percepción de estatus. El blanco comunica claridad mental, organización y honestidad; ideal para cuando quieres demostrar que tu vida es impecable. Finalmente, el gris carbón es el punto medio perfecto entre la elegancia y la seriedad ejecutiva; proyecta estabilidad emocional y madurez. Usar estos colores en bloques sólidos o monochromatic looks es el hack definitivo para que el mundo sepa que tú llevas el volante.

No solo los demás te ven más poderosa, tú realmente te sientes más capaz y tomas mejores decisiones cuando usas colores asociados al éxito. Tu clóset es tu mejor estratega; adueñate de tu imagen y deja que tus colores hablen por ti desde antes.