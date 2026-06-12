Cómo saber si te quedan mejor las uñas claras u oscuras según tu tono de piel

La pregunta que todas nos hemos hecho frente a una carta de esmaltes: ¿me va mejor algo claro o algo oscuro? La respuesta no es universal ni depende solo del tono de piel sino de algo más específico que pocos conocen: el undertone. Y una vez que lo identificas, elegir el color correcto deja de ser una apuesta.

Qué es el undertone y por qué importa más que el tono

El tono de piel es lo que ves a simple vista, claro, medio o oscuro. El undertone es el matiz que hay debajo, y puede ser cálido (amarillo, dorado, durazno), frío (rosa, azul, rojo) o neutro. La forma más fácil de identificarlo es mirando las venas de tu muñeca: si se ven verdosas tienes undertone cálido, si se ven azules o moradas tienes undertone frío, y si ves los dos tienes undertone neutro.

Piel clara con undertone frío

Los colores que más favorecen son los nudes rosados, el blanco puro, los pasteles fríos como el lila y el azul bebé, y los oscuros con base fría como el borgoña, el vino y el azul noche. Los tonos muy amarillos o anaranjados pueden apagar la piel en lugar de iluminarla.

Piel clara con undertone cálido

Los nudes melocotón y beige cálido son los que más armonizan. Los corales, los rojos anaranjados y los dorados también funcionan muy bien. Evita los rosas muy fríos o los malvas porque pueden hacer que la mano se vea más pálida de lo que es.

Piel morena o canela con undertone cálido

Aquí es donde los colores oscuros realmente brillan. El rojo tomate, el terracota, el naranja quemado y el dorado chrome crean un contraste cálido que se ve editorial de forma inmediata. Los nudes deben tener base durazno o marrón claro, nunca rosado, para no verse grisáceos contra la piel.

Piel morena con undertone frío

El borgoña, el ciruela, el verde esmeralda y el azul cobalto generan contrastes preciosos. Los nudes más oscuros tipo marrón chocolate o café con leche son los que mejor funcionan porque acompañan el tono sin perderse. El blanco puro también crea un contraste muy limpio y sofisticado.

La regla que aplica para todas

Los colores nude que no funcionan son los que se acercan demasiado al tono exacto de tu piel porque en lugar de verse elegantes se ven como si no hubiera nada. Un buen nude siempre tiene que contrastar ligeramente, ya sea siendo un poco más claro, más rosado o más oscuro que tu tono natural. Esa diferencia sutil es lo que hace que la mano se vea cuidada y no invisible.