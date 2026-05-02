10 cosas que una mujer elegante nunca lleva en su estilo diario.

La elegancia no tiene nada que ver con logotipos gigantes o con gastarte la quincena en una sola bolsa. Se trata de pulcritud, balance y, sobre todo, de saber qué cosas sobran en tu outfit. Vamos a depurar tu clóset y tu rutina de estilo para que proyectes esa vibra de seguridad que solo una verdadera mujer Cosmo domina.

Logomanía excesiva: Según las consultoras de imagen, llevar marcas por todos lados grita inseguridad, no estatus. Ropa con arrugas: No importa si es de diseñador; si no pasó por la plancha, se ve descuidado. La pulcritud es la base de la elegancia. Tallas incorrectas: La ropa demasiado apretada o excesivamente oversized, sin intención, altera tu silueta de forma negativa. El sastre es tu mejor amigo. Zapatos desgastados: Unas tapas de tacón gastadas o tenis sucios arruinan el look más caro del mundo. Exceso de accesorios “dupe” de mala calidad: Es mejor llevar una sola pieza de plata o buen metal que diez collares que se ponen verdes a la primera hora. Uñas descuidadas o con el esmalte saltado: Tus manos hablan por ti. Si no tienes tiempo de pintarlas, llévalas naturales pero impecables. Ropa interior que se marca: Los bordes de la lencería visibles bajo vestidos o pantalones ajustados rompen la línea visual de elegancia. Demasiado maquillaje de día: La “mujer elegante” según la psicología del color y la imagen, prefiere la naturalidad que resalte sus facciones, no que las oculte. Colas de caballo desalineadas: Un peinado “messy” es un arte; un peinado simplemente sucio o mal hecho es un error. Actitud de superioridad: Como decía la icónica Audrey Hepburn, la elegancia es la única belleza que nunca se desvanece, y empieza con la educación y la amabilidad.

Se trata de pulcritud, balance y, sobre todo, de saber qué cosas sobran en tu outfit. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “La Regla del 3". Nunca lleves más de tres elementos llamativos en un outfit (incluyendo accesorios). Si tienes dudas, quítate lo último que te pusiste antes de salir.