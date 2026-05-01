Labios partidos: ¿por qué se parten y cómo curar la resequedad?

No hay nada que arruine más un look o un beso intenso que unos labios que parecen desierto. Te pones labial y se ve cuarteado, intentas sonreír y ¡pum!, se parten. No es solo falta de agua, a veces tu cuerpo te está gritando que algo anda mal con tu rutina o tu alimentación. Esta es la guía rápida para que dejes de arrancarte los “pellejitos” y recuperes esa textura de seda que tanto nos gusta.

La piel de los labios es tres veces más delgada que la del resto del cuerpo y carece de glándulas sebáceas, lo que la hace extremadamente vulnerable. Según la Dra. Whitney Bowe, dermatóloga de renombre, una de las causas principales de la resequedad crónica es la queilitis actínica (daño solar) o, irónicamente, el hábito de lamerse los labios. La saliva contiene enzimas digestivas que erosionan la barrera protectora de la piel, empeorando el problema en lugar de aliviarlo. También puede ser una señal de deficiencia de vitamina B12 o hidratación insuficiente.

Para curarlos, el primer paso es la exfoliación química suave, no física; olvida los tallones fuertes con azúcar. Usa productos con ácido láctico o simplemente una toalla húmeda con movimientos circulares. El segundo paso es el “sellado": aplica un humectante que contenga ácido hialurónico o ceramidas y luego séllalo con una capa de vaselina o un bálsamo oclusivo antes de dormir. Esto crea una barrera artificial que permite a la piel regenerarse sin perder humedad. Si el problema persiste y notas grietas en las comisuras, podría ser una infección fúngica, por lo que una visita al dermatólogo es indispensable.

Si el problema persiste y notas grietas en las comisuras, podría ser una infección fúngica, por lo que una visita al dermatólogo es indispensable. Getty Images

Dato Cosmo

El labial mate es el enemigo #1 de los labios secos. Si vas a usarlo, aplica una capa de bálsamo 10 minutos antes y retira el exceso. Tus labios te lo agradecerán y el color durará mucho más.